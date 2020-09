Białoruś zatrzymała eksport ropy i straciła prawie pół mld rubli Alert

Spadek przerobu ropy i wstrzymanie eksportu białoruskiej ropy spowodował utratę przez budżet białoruski ponad 400 mln białoruskich rubli (156 mln dolarów) w okresie styczeń-lipiec 2020 roku – poinformowała wiceminister finansów Elena Peczen.

Malejące przychody

– Przez siedem miesięcy roku do białoruskiego budżetu wpłynęło nieco ponad 13 procent rocznego planu przychodów pochodzących z ceł eksportowych na ropę i produkty naftowe – dodała.

Białorusnieftu podał, że ​​w 2020 roku planuje zwiększyć wydobycie ropy do 1,71 mln ton. Koncern ten kupuje rosyjską ropę do przerobu w dwóch białoruskich rafineriach, a prawie cała wydobywana w kraju eksportuje za granicę, głównie do Niemiec. W styczniu 2020 roku Białorusnieft wstrzymał eksport ropy wydobywanej w kraju, aby zapewnić surowiec rafineriom ze względu na czasową przerwę dostaw z Rosji wynikającą ze sporu o ich cenę.

Interfax/Mariusz Marszałkowski