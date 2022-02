Biden: Jeśli Amerykanie zaczną strzelać do Rosjan, będziemy mieć wojnę światową Alert

Prezydent Joe Biden wydał w czwartek zalecenie dla wszystkich Amerykanów, którzy pozostają na Ukrainie w obliczu inwazji Rosji, by opuścili kraj. Zaznaczył też, że jeśli amerykańscy i rosyjscy żołnierze zaczną do siebie strzelać, „będziemy mieć wojnę światową”.

Biden o sytuacji w Ukrainie

W rozmowie z telewizją NBC prezydent Biden powiedział, że obywatele amerykańscy powinni jak najszybciej wyjechać z kraju. – To nie tak, że mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii świata. To zupełnie inna sytuacja i może się to szybko wyrwać spod kontroli – powiedział prezydent USA w rozmowie z prezenterem NBC News, Lesterem Holtem.

Holt zapytał Bidena, jaki scenariusz mógłby skłonić go do wysłania żołnierzy na ratunek Amerykanom uciekającym z kraju. – Nie ma takiej opcji. Jeśli Amerykanie i Rosja zaczynają do siebie strzelać, będziemy mieć wojnę światową. Jesteśmy w zupełnie innym świecie niż kiedykolwiek – odpowiedział.

Departament Stanu wydał ostrzeżenie doradcze, że USA „nie będą w stanie ewakuować obywateli USA w przypadku rosyjskiej inwazji w dowolnym miejscu na Ukrainie”. Ostrzegł, że regularne usługi konsularne – w tym pomoc obywatelom próbującym opuścić kraj – zostaną znacznie ograniczone.

Według oceny wojska i wywiadu USA, armia rosyjska mogłaby rozpocząć inwazję na pełną skalę, z czołgami, które potencjalnie mogłyby dotrzeć do stolicy Kijowa w ciągu 48 godzin. Biden argumentował, że jeśli rosyjski prezydent Władimir Putin będzie „wystarczająco głupi, by wejść, to będzie też na tyle inteligentny, aby w nie zrobić niczego, co mogłoby negatywnie wpłynąć na obywateli amerykańskich”.

– Czy kiedykolwiek mu to pan powiedział? — zapytał Holt. – Tak – odpowiedział Biden. – Powiedział mu pan, że atak na Amerykanów będzie ostatnią linią, której nie mogą przekroczyć?” — dopytywał Holt. – Nie musiałem mu tego mówić. On o tym wie – powiedział Biden.

NBC/Michał Perzyński