Do 2030 połowa nowych samochodów w USA ma być zeroemisyjna. Biden podpisał rozporządzenie

Prezydent USA Joe Biden. Źródło: Instagram/Joe Biden

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie, by do 2030 roku połowa nowych samochodów była bezemisyjna.

– Przyszłość przemysłu samochodowego jest elektryczna – i wyprodukowana w Ameryce. Dzisiaj podpisuję rozporządzenie, którego celem jest, aby do 2030 roku 50 procent nowych pojazdów sprzedawanych było bezemisyjne – i przedstawiam kroki mające na celu odwrócenie krótkowzrocznego wycofywania standardów pojazdów przez poprzednią administrację – napisał Joe Biden na Twitterze.

The future of the auto industry is electric — and made in America.

Today I'm signing an executive order with a goal to make 50% of new vehicles sold by 2030 zero-emission — and unveiling steps to reverse the previous administration’s short-sighted rollback of vehicle standards.

— President Biden (@POTUS) August 5, 2021