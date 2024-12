Rynek biogazowy wciąż czeka na systemy wsparcia

Zainteresowanie inwestorów rynkiem biogazu systematycznie wzrasta, jednak ich działania hamują ograniczenia w systemach wsparcia. To kluczowy wniosek z panelu dyskusyjnego „Biogaz w 2024 – przyśpieszenie czy stagnacja?”, który odbył się w ramach IX edycji Kongresu Biogazu. Polską Spółkę Gazownictwa na wydarzeniu reprezentował dyrektor Departamentu Rozwoju, Grzegorz Wielgus.

W trakcie debaty przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch lat zauważalnie wzrosło zainteresowanie inwestorów wprowadzaniem „zielonego” gazu do sieci. W samym 2024 roku, do końca listopada, do PSG wpłynęły 441 wnioski, a do 12 grudnia wydano 124 warunki przyłączenia oraz 179 informacji o możliwości przyłączenia. Pomimo tak dużego zainteresowania inwestycjami w sektorze biogazowym, Polska Spółka Gazownictwa do tej pory zawarła jedynie 8 umów o przyłączenie do sieci gazowej, z których pierwsza została podpisana w 2017 roku.

– Polska Spółka Gazownictwa jest gotowa do realizacji tych przyłączeń, jednak klienci wnioskują o przesunięcie terminu z uwagi na brak ostatecznych decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów i niemożność rozpoczęcia wytwarzania biometanu – wskazał dyrektor Departamentu Rozwoju w PSG i dodał, że przewiduje przyłączenie pierwszej biometanowni do sieci PSG w 2025 roku.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa, wspólnie z innymi uczestnikami panelu, analizował przyczyny opóźnień w podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Paneliści zgodzili się, że jedną z kluczowych barier jest brak stabilnych i przejrzystych regulacji prawnych, co rodzi niepewność w zakresie finansowania inwestycji. Inwestorzy oczekują większej klarowności co do dostępnych form wsparcia. Pomimo dużego zainteresowania rynkiem, sprzyjających warunków lokalizacyjnych i potencjału polskiego rolnictwa w dostarczaniu substratów dla biometanowni, brak pewności co do warunków inwestycyjnych wciąż pozostaje istotnym problemem. Przedstawiciel PSG zaproponował jako potencjalne rozwiązanie wprowadzenie wieloletniej gwarancji ceny biometanu, podobnej do systemu stosowanego we Francji, co pozwoliłoby na zwrot kosztów budowy biometanowni.

W spotkaniu wzięli również udział Sabine Dujacquier z Polskiej Grupy Biogazowej, Józef Adam Kowalczyk z Fundacji Euro-Most, Agnieszka Ozga z GAZ-SYSTEM, Marek Sawicki, poseł na Sejm RP, oraz Łukasz Tomaszewski, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Piotr Brzyski / Polska Spółka Gazownictwa