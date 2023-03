Błaszczak oskarża Berlin o finansowanie Putina. Ambasador Niemiec odpowiada Alert

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zarzucił Niemcom w programie “Gość Wiadomości” TVP, że ich polityka “dawała broń Putinowi” przez zakupy rosyjskich paliw kopalnych. Odpowiedział mu ambasador RFN w Warszawie Thomas Bagger.

Thomas Bagger. Foto © Thomas Koehler photothek.net.

– Nie ulega wątpliwości, że to polityka Niemiec spowodowała, że Putin zdobył pieniądze, które spożytkował na wzmocnienie swojej armii. Nord Stream jest takim przykładem. (…) Chociaż byliśmy nazywani rusofobami, to przestrzegaliśmy – powiedział Mariusz Błaszczak w programie “Gość Wiadomości” TVP.

Na twitterze odpowiedział mu ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger: – Czy pan minister wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię? – zapytał.

Czy pan minister wie, ile miliardów złoty Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię?https://t.co/h5MnnTKRMH — Thomas Bagger (@Amb_Niemiec) March 1, 2023

Zarówno Polska, jak i Niemcy nie importują już paliw ropy, gazu i węgla z Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Tuż przed wybuchem wojny Niemcy wstrzymały certyfikację gazociągu Nord Stream 2, który został wysadzony w powietrze we wrześniu 2022 roku. Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski w kwietniu 2022 roku w związku, ponieważ PGNiG odmówił zapłaty za surowiec w rublach. Pod koniec lutego Rosja zatrzymała również eksport ropy do Polski. Zarówno Polska, jak i Niemcy zainwestowały w infrastrukturę pozwalającą dywersyfikować dostawy gazu – Polska zbudowała terminal LNG, gazociąg Baltic Pipe i szereg interkonektorów, Niemcy postawiły na pływające terminale LNG. Oba kraje są liderami, jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu wojskowego Ukrainie.

Michał Perzyński