Błaszczak: Polska przyjmie ofertę Niemiec ws. systemów Patriot Alert

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oznajmił, że z satysfakcją przyjął propozycję Niemiec ws. dostarczenia Polsce systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Rząd w Berlinie złożył ją w niedzielę.



Premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak. Źródło: MON

Jest to odpowiedź wicepremiera na wczorajsze oświadczenie niemieckiej minister obrony. Christine Lambrecht w rozmowie z „Rheinische Post” powiadomiła, że Niemcy mogą przekazać Polsce system obrony powietrznej.

– Zaoferowaliśmy Polsce wsparcie w ochronie przestrzeni powietrznej naszymi myśliwcami Eurofighter i systemami obrony przeciwlotniczej Patriot – powiedziała Lambrecht.

Według agencji Reuters, propozycja niemieckiego rządu to reakcja na wydarzenie, do którego doszło we wtorek, 15 listopada w Przewodowie, gdy na suszarnię zbóż spadła rakieta, zabijając dwóch Polaków.

Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dot. rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 21, 2022

PolsatNews/PAP/Reuters/Mariusz Marszałkowski