Nowy blok węglowy w Jaworznie ma zacząć pracę w listopadzie Alert

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną. Nowy blok ma zostać przekazany do eksploatacji do 15 listopada 2020 roku.

Rozruch i synchronizacja

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW jest obecnie największą inwestycją Taurona. Zaawansowanie prac to ponad 98 procent. – Blok jest obecnie na etapie rozruchu. Został on wczoraj (19 sierpnia 2020 roku – przyp. red.) zsynchronizowany z Krajową Siecią Elektroenergetyczną – powiedział prezes spółki Wojciech Ignacok podczas konferencji wynikowej po pierwszym kwartale tego roku.

Z kolei prezes zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa zaznaczył w komunikacie prasowym, że porozumienie podpisane z Rafako było najważniejsze dla przywrócenia sprawnej realizacji projektu. – Wypracowane rozwiązania zostały wdrożone, rozpoczął się ponowny rozruch jednostki. Liczymy, że uzgodniony termin przekazania jednostki do eksploatacji, będzie tym ostatecznym – powiedział.

Zgodnie z aneksem, zmodernizowane i zoptymalizowane zostały palniki węglowe, zainstalowano także dodatkowe opomiarowanie i oprzyrządowania dysz palników pyłowych.

Z kolei Dariusz Niemiec, dyrektor ds. handlu w grupie Tauron powiedział, że data 15 listopada jest aktualna i obowiązuje, a cały proces oddania bloku jest bardzo skomplikowany. – Dzisiaj skalowane są układy automatycznej regulacji. Wszystko odbywa się zgodnie z nowym harmonogramem – podkreślił.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron podpisało 19 grudnia 2019 roku z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku. Główna część negocjacji w sprawie rozszerzenia zakresu prac przy budowie bloku energetycznego w Jaworznie zakończyła się w październiku. Zostało ustalone, że cena netto określona w umowie zostanie zwiększona o 52,3 mln zł, do 4,54 mld zł, a przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 roku. Wcześniej zakończenie budowy było planowane na czwarty kwartał 2019 roku.

Bartłomiej Sawicki