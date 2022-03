Bokser amator kontra dżudoka. Spięcie S. 4. Odc. 13. Bezpieczeństwo

Bokser amator kontra dżudoka. Grafika: Presso.

Fenomen innowatora Elona Muska rzucającego wyzwanie Władimirowi Putinowi w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę zadziwia cały świat. Czy bokser amator jest w stanie wygrać walkę z tym dżudoką?

W Spięciu z 25 marca Jędrzej Stachura i Michał Perzyński rozmawiają o tym jak instalacje Starlink z firmy Elona Muska pomagają Ukrainie bronić się przed atakiem Rosjan, który trwa już ponad miesiąc. – Starlinki zostały wysłane na Ukrainę i docierają tam dalej z każdym dniem – powiedział Jędrzej Stachura.

– To system opracowany przez SpaceX należącą do Elona Muska. To system satelitarny pozwalający odbierać Internet. Najprościej mówiąc, mamy odbiornik, który dzięki satelitom Starlink wysłanym na niską orbitę, udostępnia Internet w każdym miejscu, bezprzewodowo – dodał.

Elon Musk napisał na Twitterze po rosyjsku, że wyzywa Władimira Putina na pojedynek. – Twitter odegrał kluczową rolę przy pomocy Muska na Ukrainie – ocenił Stachura. Przypomniał, że tamtą drogą Musk zaczął komunikować się z rządem ukraińskim, dzięki czemu potem była możliwa współpraca przy Starlinkach.

