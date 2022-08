Bury: Polsce nie wystarczy węgla na zimę Ciepłownictwo

Senator RP Jacek Bury skomentował sytuację zasobów węgla w Polsce, które mają zaspokoić zapotrzebowanie podczas nadchodzącej zimy.

Węgiel. Fot. Węglokoks

– Spalamy 57 mln ton węgla, wydobycie to ok. 42 mln ton, a więc ok. 15 mln nam brakuje – stwierdził senator, obrazując aktualną skalę niedoboru węgla. – Nasze porty mają zdolność rozładunku do 30 tysięcy ton dziennie. Daje to ok.500 dni na rozładowanie takiej ilości węgla, której nam brakuje. A ile mamy dni do zimy? Ten węgiel dotrze, ale na kolejną zimę – podkreślił Bury.

Polska faktycznie ma możliwości importu węgla drogą morską, jednakże jest to nieistotne ze względu na brak możliwości portów do zapewnienia wystarczająco sprawnego rozładunku zakupionego surowca. W tej sytuacji nie będzie możliwe, aby z rozładowanego węgla zaspokoić popyt podczas zimy. Partia Polska 2050 ostrzega, że nie uda się sprowadzenie potrzebnej ilości węgla do tej zimy, tylko dopiero do następnej.

Senator dodał także, że za to wszystko zapłaci polski rząd. – Nie ma on jednak własnych funduszy, płaci za wszystko pieniędzmi podatników, czyli Polaków – zaznaczył.

