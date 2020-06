Brent powyżej 40 dolarów przez nadzieję na utrzymanie cięć porozumienia naftowego Alert

Ropa Brent kosztowała 3 czerwca o 6.30 czasu polskiego ponad 40 dolarów przez nadzieje inwestorów na utrzymanie największych cięć porozumienia naftowego OPEC+ rozważane przez sygnatariuszy układu.

Źródła Reutersa przekonują, że cięcia OPEC+ zaplanowane na 9,7 mln baryłek dziennie w maju i czerwcu 2020 roku mogą zostać przedłużone o miesiąc lub dwa zamiast spaść do 7,6 mln od lipca 2020 roku. Źródła agencji przekonują, że byłby to sposób na przekonanie państw układu do pełnego przestrzegania kwot ustalonych w kwietniu.

Warto przypomnieć, że układ jest zrealizowany dotąd w 74 procentach, a niektóre kraje zrealizowały go w jeszcze mniejszym stopniu. Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały się z tego względu na dobrowolne, dodatkowe cięcia o 1,2 mln baryłek dziennie.

Do rozstrzygnięcia może dojść podczas spotkania online OPEC+, które ma się odbyć czwartego czerwca.

Reuters/Wojciech Jakóbik