Atomowa gra Iranu z Zachodem nabiera tempa

Jak donosi Francuska Agencja Prasowa (AFP), Iran, Niemcy, Francja i Wielka Brytania zgodziły się kontynuować „dialog dyplomatyczny” po tajnych dyskusjach w Genewie pod koniec listopada. Nie ma szczegółów na temat treści dyskusji, ale dyplomaci czterech krajów zgodzili się „kontynuować dialog dyplomatyczny w najbliższej przyszłości”, zgodnie z wiadomościami opublikowanymi w sieci społecznościowej X.

Irańczycy bronią prawa do energii jądrowej do celów cywilnych i zaprzeczają chęci wyposażenia się w broń atomową, o co podejrzewają ich kraje zachodnie. Rozmowy miały miejsce po tym, jak kraje europejskie dołączyły do Stanów Zjednoczonych w wywieraniu presji, aby Iran był cenzurowany przez obserwatora atomowego ONZ za brak współpracy. Na łamach brytyjskiego dziennika „The Guardian”, irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi powiedział, że jego kraj rozważa zmianę swojej polityki nuklearnej. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Atomowa ostrzega, że Iran zwiększa tempo produkcji wysoko wzbogaconego uranu.

Martwa umowa z 2018 roku

W 2015 roku Iran zawarł w Wiedniu umowę z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi w celu nadzorowania swojego programu nuklearnego. Porozumienie przewidywało złagodzenie międzynarodowych sankcji wobec Teheranu. W 2018 roku Donald Trump, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych, jednostronnie wycofał swój kraj z umowy, której według MAEA Teheran przestrzegał i przywrócił surowe sankcje wobec Iranu. W odwecie Teheran znacznie zwiększył swoje rezerwy wzbogaconego uranu i stopień wzbogacenia do 60 procent. Do wyprodukowania broni atomowej potrzebne jest wzbogacenie na poziomie 90 procent. Iran potępił cenzurę jako „umotywowaną politycznie” i ogłosił wprowadzenie „nowych zaawansowanych wirówek” do produkcji dodatkowego wzbogaconego uranu.

Zagrożenie ze strony Iranu według wywiadów państw zachodnich

Jak podaje portal Jewish News Syndicate, szef brytyjskiego wywiadu zagranicznego potwierdził, że ambicje nuklearne Teheranu stanowią poważne globalne zagrożenie.

– Sprzymierzone milicje Iranu na Bliskim Wschodzie poniosły poważne ciosy – powiedział szef Secret Intelligence Service (MI6) Sir Richard Moore, dodając: „Ale nuklearne ambicje reżimu nadal zagrażają nam wszystkim”. Podobnie szef francuskiej służby wywiadowczej DGSI ostrzegł przed ryzykiem wybuchu nuklearnego Iranu, zauważając, że Paryż i Londyn przygotowywały się na taką ewentualność.

– Nasze służby pracują ramię w ramię, aby stawić czoła bez wątpienia jednym z zagrożeń, jeśli nie najbardziej krytycznym zagrożeniom, w nadchodzących miesiącach – możliwym rozprzestrzenianiem atomów w Iranie – powiedział Nicolas Lerner. – Wywiad będzie miał kluczowe znaczenie, aby umożliwić naszym władzom podejmowanie właściwych decyzji i definiowanie właściwych strategii – dodał.

Iran przyśpiesza z produkcją wzbogaconego uranu

6 grudnia AFP podało informację, że Iran zaczął dostarczać nowe wirówki, które pozwolą mu „znacznie zwiększyć” tempo produkcji wysoko wzbogaconego uranu. Ta informacja jest na podstawie poufnego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, z którym AFP się skonsultowała. Ta zmiana w zakładzie Fordo spowoduje „znaczne zwiększenie tempa produkcji wzbogaconego uranu nawet o 60 procent”, zgodnie z raportem MAEA.

– Stawka ta obliczona na miesiąc może być pomnożona przez ponad siedem w porównaniu do 4,7 kg uranu osiągniętym w poprzednim okresie sprawozdawczym, zaobserwowanym przez Agencję – przeczytamy w komunikacie AFP.

MAEA wzywa Iran do pilnych, technicznie wiarygodnych zapewnień, że zakład nie jest wykorzystywany do produkcji uranu na wyższym niż zadeklarowany poziom wzbogacenia oraz że nie ma przekroczenia zadeklarowanego materiału jądrowego. Nowe uruchomienie przez Iran „znacznie zwiększy zdolność wzbogacania” uranu, potwierdził rzecznik Irańskiej Organizacji Atomowej, Behrouz Kamalvandi, w państwowej telewizji. Oficjalnie Teheran broni prawa do energii jądrowej do celów cywilnych, zwłaszcza dla energii, ale zaprzecza chęci posiadania bomby atomowej, co podejrzewają kraje zachodnie.

