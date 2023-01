Brytyjski bank finansuje niemiecką kopalnię węgla, gdzie dochodzi do zamieszek z aktywistami Alert

Według dziennikarzy z projektu The Bureau of Investigative Journalism (TBOI) jeden z brytyjskich banków udzielił wielomilionowej pożyczki na rozbudowę kopalni węgla brunatnego w Niemczech pomimo, iż wcześniej zobowiązał się do niefinansowania projektów węglowych.

Odkrywka Garzweiler / fot. Wikimedia Commons

Chodzi o brytyjski bank HSBC, który udzielił niemieckiemu koncernowi RWE 340 mln dolarów kredytu na rozbudowę kopalni Garzweiler. W środę 11 stycznia na terenie kopalni wybuchły gwałtowne starcia, gdy policja próbowała odciągnąć protestujących, aby zrobić miejsce dla buldożerów. Setki działaczy na rzecz ochrony środowiska rozbiło obóz w Lützerath, ostatniej z kilku wiosek, które mają zostać zniszczone pod rozbudowę kopalni. Kopalnia Garzweiler produkuje rocznie 25 mln ton węgla brunatnego

Według danych Refinitiv, RWE pożyczyło łącznie 5,4 mld dolarów w pożyczkach zorganizowanych przez grupę 25 banków, w tym HSBC, Barclays i Santander.

Pod koniec 2021 roku HSBC zobowiązał się do wycofania finansowania udzielanemu klientom rozwijających produkcję węgla, a także finansowania projektów energetycznych opartych na tym paliwie. Według dziennikarzy umowa z RWE została początkowo zorganizowana jako pożyczka związana ze zrównoważonym rozwojem, co oznacza, że ​​jej warunki obejmują zobowiązanie ze strony RWE, że do 2025 roku osiągnie określone cele klimatyczne. Brak realizacji tego celu oznaczałaby niewielki wzrost odsetek od kredytu. Według wyliczeń, w przypadku RWE, którego roczne obroty przekraczają 26 mld dolarów, byłoby to 87 tys. dolarów rocznie więcej.

The Bureau of Investigative Journalism/Mariusz Marszałkowski