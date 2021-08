Nominacja Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce może trwać miesiącami. W tle Nord Stream 2 Alert

Kapitol. Źródło: Wikicommons

W poniedziałek Biały Dom poinformował o formalnym przesłaniu do Senatu nominacji Marka Brzezińskiego na stanowisko ambasadora w Polsce. Proces jej zatwierdzenia może trwać miesiące.

Kiedy nominacja Brzezińskiego?

Nominacja Brzezińskiego została wysłana do Senatu wraz z 12 innymi kandydaturami na stanowiska wymagające zgody. Choć nominacja syna Zbigniewa Brzezińskiego nie budzi kontrowersji w Waszyngtonie, formalne zatwierdzenie jego nowej roli może potrwać. To wynik ograniczonego czasu na debatę, późnego przesyłania kandydatur przez prezydenta, a także blokadę nominacji dyplomatycznych przez senatora Teda Cruza w proteście przeciwko podejściu administracji Bidena do Nord Stream 2. Co więcej, w tym tygodniu Senat udaje się na miesięczną wakacyjną przerwę w obradach.

Od początku rządów Bidena do Senatu zostały skierowane już 92 takie nominacje, z czego jedynie osiem zostało zatwierdzonych. W tym gronie był tylko jeden ambasador – przedstawicielka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która posiada rangę członka gabinetu.

Polska Agencja Prasowa/Mariusz Marszałkowski