Budka: Rząd nie ma pomysłu na likwidację kopalń Alert

– Rząd wpompował ponad dziesięć miliardów złotych w polskie górnictwo i nie przyniosło to żadnych efektów. Nie ma pomysłu na likwidację kopalń – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Szkoda konsumentów

Przewodniczący PO stwierdził, że rząd nie rozwiąże problemów górnictwa. – Rządzący wpompowali ponad dziesięć miliardów złotych bezpośrednio lub pośrednio w polskie górnictwo i nie przyniosło to żadnych efektów. Pojawiają się absurdalne pomysły o konsolidacji sektora energetycznego, aby tą drogą straty spółek węglowych były pokrywane przez spółki energetyczne, czyli de facto przez konsumentów – powiedział.

Borys Budka zaznaczył, że Polska jest liderem importu węgla. – Mamy rekordowe liczby importowanych ton węgla, a jednocześnie surowiec ten zalega w naszych składach – dodał.

Przewodniczący uważa, że w projekt Elektrowni Ostrołęka zostały zainwestowane miliardy złotych, a prawdopodobnie nie zostanie on realizowany. – Co więcej, od samego początku było wiadomo, że ta inwestycja, to będzie rynek zbytu węgla, ale nie z Polski, a węgla importowanego – powiedział.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura