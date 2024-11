Budowanie mostów z ukraińskimi startupami podczas UE-Ukraine Tech Summit w Warszawie

Szczyt technologiczny zorganizowany przez London PR Lab w warszawskim Google for Startups Campus, zgromadził ukraińskich założycieli startupów, europejskich inwestorów i światowych ekspertów branżowych. Uczestnicy wydarzenia podkreślali przede wszystkim odporność i kreatywność ukraińskich start-upów, które stawiają czoła wyzwaniom wojny i przyspieszają ich integrację z europejskim ekosystemem technologicznym.



Na konferencji UE-Ukraine Tech Summit, która odbyła się 18 listopada 2024 r. w Warszawie międzynarodowi eksperci branżowi dyskutowali o zarządzaniu, wdrażaniu sztucznej inteligencji, sposobach pozyskiwania finansowania, a także badali, w jaki sposób ukraińskie start-upy mogą poruszać się po rynkach UE, koncentrując się na ramach regulacyjnych, partnerstwach strategicznych i wzroście napędzanym innowacjami.

Strategiczne wsparcie

Michał Kramarz, Head of Google for Startups CEE i Tymon Kokoszka, Global Go-to-Market Manager Google for Startups, opowiedzieli o Funduszu Wsparcia Ukrainy: „Od początku wyniszczającej wojny w Ukrainie Google przeznaczył ponad 45 mln USD w gotówce i 7 mln USD w naturze na wsparcie działań humanitarnych dla osób w Ukrainie i osób uciekających przed wojną.

W marcu 2022 r. uruchomiliśmy Fundusz Wsparcia Google dla Startupów na Ukrainie, który zapewnił 58 odbiorcom bez kapitału własnego nagrody pieniężne w wysokości 5 mln USD”.

Natalia Mykolska, dyrektor wykonawcza Diia.City United, podkreśliła wagę takich konferencji, jak UE-Ukraine Tech Summit: „Ukraiński ekosystem wykazał się odpornością od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w Ukrainie. Co więcej, aktywnie się rozwija, m.in. poprzez łączenie się w technologiczne związki biznesowe, takie jak Diia.City United. Aby ukraińskie startupy mogły się dalej rozwijać, bardzo ważne jest uczestnictwo w takich wydarzeniach, pozyskiwanie kapitału poprzez inwestycje i granty, zwłaszcza strategicznych inwestorów zagranicznych.

Szybko i sprawnie



Podczas szczytu położono nacisk na praktyczne porady dla start-upów, w tym znaczenie nawiązywania kontaktów, sprawności operacyjnej i badania możliwości finansowania UE.

Andrii Lytvyn, Chief Business Development Officer w IT Ukraine Association, podkreślał kluczowe znaczenie międzynarodowego dialogu w kształtowaniu silnego i inkluzywnego ekosystemu technologicznego: – Dla stowarzyszenia IT Ukraine takie platformy są niezbędne do promowania ukraińskich innowacji, przyciągania globalnych partnerstw i umacniania roli naszego kraju, jako kluczowego wkładu w międzynarodowy krajobraz technologiczny.

Głównymi, wyróżniającymi się elementami szczytu były szybkie spotkania i sesje pitchingowe startupów z europejskimi inwestorami. Format ten sprzyjał nawiązaniu cennych kontaktów, możliwościom pozyskania finansowania i pokazał gotowość ukraińskich startupów do globalnej ekspansji.

Vladyslav Bazikalov, dyrektor generalny i założyciel London PR Lab i EU-Ukraine Tech Summit, podsumował: „Nasze wydarzenie jest świadectwem siły współpracy w ekosystemach UE i Ukrainy oraz niesamowitego potencjału ukraińskich startupów do wprowadzania wielkich zmian w branży technologicznej. Razem torujemy drogę do jaśniejszej, opartej na technologii przyszłości.

Będziemy nadal dostarczać nasze platformy medialne i rozwiązania, aby zjednoczyć założycieli startupów, inwestorów i ekspertów branżowych w ramach międzynarodowych ekosystemów technologicznych”.

UE-Ukraine Tech Summit 2024 w Warszawie, krótkie podsumowanie:

Pierwsze miejsce w konkursie pitchingu startupów zdobył LifesaverSIM, założony przez Jurija Dyachyszyna, za nim uplasowali się wicemistrzowie SYLA i Pricer24.

LifesaverSIM to oparty na grze symulator do szkolenia umiejętności ratowania życia i medycyny taktycznej, zawierający realistyczne scenariusze TCCC dla Ukraińskich Sił Obronnych i rezerwistów.

Startupy, które wzięły udział w Startup Pitching Session:

Omira AI

Sanctions Finder

QRoot Terminal POS

LifesaverSIM

SYLA

Pricer24

Członkowie Jury, VC i Inwestorzy:

Resource Partners

Monolith

Axtiran Group

hi5 Ventures

Iron Wolf Capital

SpeedUp Venture Capital Group

BNP Paribas

Partnerzy i sympatycy UE-Ukraine Tech Summit 2024 w Warszawie: Google for Startups, Diia.City United, Amerykańska Izba Handlowa na Ukrainie, IT Ukraine Association, Ukrainian Startup Fund, Salve Agency, sponsor networkingu – CEE Digital Coalition / Związek Cyfrowa Polska / Stowarzyszenie Digital Poland, Partner Transportowy – Bolt, Diia.City.Union. Patronat medialny: BiznesAlert & MEDIAALERT

Więcej informacji na temat szczytu i projektów transformacyjnych realizowanych na Ukrainie można znaleźć na stronie https://eu-ukrainetechsummit.com/