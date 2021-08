Czy budżet Mojego Prądu 3.0 wyczerpie się przed końcem wakacji? Alert

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Minął ponad miesiąc, a wedle stanu na dzień 11 sierpnia 2021 roku w programie „Mój Prąd 3.0” zostało złożonych 103 470 wniosków o dofinansowanie domowej fotowoltaiki. Założony budżet pozwoli sfinansować 178 tys. mikroinstalacji.

Wartość tego programu to 534 mln zł. Dofinansowany ma być zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 534 000 zł. Beneficjentami mają być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie przyznawane będzie w formie dotacji do 50 procent kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale kwota nie będzie mogła być wyższa niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Nabór wniosków trwać będzie od 1.07.2021 roku do 22.12.2021 roku, lub do wyczerpania alokacji środków. Śródki na trzeci nabór programu pozwolą na dofinansowanie dla 178 tys. rodzin, przy założeniu, że każda z nich otrzyma maksymalne 3000 zł dopłaty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Około 25 tys. wnioskodawców poprzedniej edycji, która zakończyła się w grudniu, nie otrzyma dotacji mimo, że złożyło aplikacje o dofinansowanie prawidłowo i w terminie do szóstego grudnia 2020 roku. Potencjalni beneficjenci zrobili to więc za późno, bo budżet już się wyczerpał. Wniosków, które nie spełniły kryteriów formalnych i miały braki było ok. 10 tys. z łącznej puli złożonych aplikacji. Te 25 tys. potencjalnych beneficjentów, którzy nie otrzymali dotacji ze względu na wyczerpanie środków będzie mogło ubiegać się o dotacje w ramach nowej edycji programu Mój Prąd. Stąd też data założenia instalacji na 1 lutego 2020 roku, aby wszyscy Ci, którzy nie zdążyli skorzystać z poprzedniej edycji mogli skorzystać z nowej odsłony programu. Wspominana 25 tys. grupa beneficjantów będzie jednak musiała ponownie złożyć wnioski o dotacje, zgodnie z regulaminem programu Mój Prąd 3.0. NFOŚiGW nie może niejako automatycznie przenieść tych wniosków, ponieważ inny jest instrument finansowania edycji programów.

Poprzednio część funduszy pochodziła ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 i środków własnych NFOŚiGW. Teraz będzie to unijny program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Grupa 25 tys. beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie na kilka dni przed 6 grudnia – jak informuje NFOŚiGW zostali już o tym poinformowani. Jeśli więc w ciągu ponad miesiąca złożono 103 tys. wniosków o dotacje to można przypuszczać, że budżet nowej edycji programu wyczerpie pod koniec wakacji, mimo, że jest przewidziany do końca tego roku.

Bartłomiej Sawicki