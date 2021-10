Budżet Rosji odnotuje gigantyczną nadwyżkę ze względu na wysokie ceny węglowodorów Alert

Budynek ministerstwa finansów FR fot.MinFin

Nadprogramowe dochody rosyjskiego budżetu w 2021 roku z tytułu wysokich cen ropy i gazu mogą wynieść ponad 50 mld dolarów – ocenia agencja analityczna Fitch.

Wyższe dochody rosyjskiego budżetu

Dochody rosyjskiego budżetu z tytułu eksportu ropy i gazu w 2021 roku mogą wzrosnąć o prawie 70 procent w stosunku do poziomu z 2020 roku, czyli o 50 mld dolarów. Według Dmitrija Marinczenki, starszego dyrektora Fitch Group for Natural Resources and Commodities, w 2021 roku przychody z eksportu ropy i gazu mogą wynieść około 9 bilionów rubli, czyli około 125 miliardów dolarów. – To o 50 miliardów więcej niż w 2020 roku i około 40 mld więcej, niż wynosiły prognozy cenowe na początku 2021 roku – dodaje.

Wtedy oczekiwano, że średnia cena ropy wyniesie 45 dolarów za baryłkę, a cena eksportowa gazu – 200 dolarów za tys. m sześc. Dochody w 2021 roku mogą nieznacznie przekroczyć te z 2019 roku, czyli okresu przed pandemicznego.

Ocena poziomu rosyjskich dochodów ze sprzedaży węglowodorów na 2021 rok uwzględnia średnioroczny poziom ceny ropy Brent na poziomie 70 dolarów za baryłkę (wobec 43 dolarów za baryłkę w 2020 roku) oraz średnioroczną cenę eksportową gazu na poziomie 320 dolarów za tys. m sześc. (w porównaniu do 143 dolarów za tys. m sześc. w 2020 roku)

Węglowodory odpowiadają za około 80 procent wzrostu dochodów budżetowych ogółem w 2021 roku. Z tego 80 procent przypada na ropę naftową, a jedynie 20 procent na gaz ziemny.

Fitch/Mariusz Marszałkowski