CDU zaskarży rządowy plan wsparcia OZE Alert

CDU. Źródło Wikicommons

Niemiecki Bundestag zatwierdził budżet uzupełniający nowego niemieckiego rządu, który obejmuje ponowne przeznaczenie około 60 miliardów euro autoryzacji kredytowych z krajowego funduszu odbudowy po pandemii na finansowanie działań na rzecz klimatu. Największa partia opozycyjna, konserwatywny sojusz CDU/CSU, od razu zapowiedziała, że ​​podejmie kroki prawne przeciwko budżetowi, które uważa za naruszenie krajowego „hamulca zadłużenia”.

Spór polityczny w Niemczech

Chadecy starali się zatrzymać budżet uzupełniający w parlamencie, argumentując, że „wstrząśnie to fundamentami” zasad ograniczania zadłużenia. Przewodniczący grupy parlamentarnej CSU Alexander Dobrindt powiedział, że budżet będzie musiał zostać rozpatrzony przez trybunał konstytucyjny, i dodał, że chadecy spodziewają się, że trybunał uzna go za niezgodny z konstytucją. Podczas debaty w parlamencie Christoph Mayer z liberalnej FDP powiedział, że fundusze będą przeznaczone na działania związane z walką ze zmianami klimatu i zostaną wykorzystane szybko „połączyć naszą reakcję kryzysową, zrównoważony rozwój i planowanie na przyszłość”. Konserwatyści odpowiadali, że walka z pandemią byłaby tylko „pretekstem” do ominięcia hamulca zadłużenia i zapełnienia rządowej kasy.

Tak zwany hamulec zadłużenia to instrument budżetowy, który ma na celu kontrolowanie pożyczek rządowych. Został jednak czasowo zawieszony do 2023 roku, aby zapewnić swobodę finansową w ramach walki z pandemią. Budżet uzupełniający zatwierdzony przez nowego ministra finansów Christiana Lindnera (FDP) przesunie autoryzacje kredytowe o wartości około 60 mld euro z budżetu podstawowego do funduszu energii i klimatu (EKF), specjalnego funduszu federalnego przeznaczonego do finansowania rządowej strategii redukcji emisji i OZE plany ekspansji na najbliższe lata.

Rząd argumentuje, że działania na rzecz klimatu są również uzasadnioną odpowiedzią na szkody gospodarcze spowodowane pandemią, ponieważ zachęcałyby również do prywatnych inwestycji i tworzyły miejsca pracy. Finansowanie ma być również wykorzystane do zmniejszenia obciążenia odbiorców energii elektrycznej poprzez zastąpienie dopłaty do OZE płatnościami państwowymi i poprawę efektywności energetycznej budynków. W orzeczeniu z 2021 roku trybunał konstytucyjny stwierdził, że działania na rzecz klimatu są obowiązkiem rządu.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński