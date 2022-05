Cena importu zbóż do Niemiec wzrosła o ponad 50 procent także przez inwazję Rosji na Ukrainie Alert

Zboże. Fot. Freepik.

Niemiecki tygodnik der Spiegel podaje, że według federalnego urzędu statystycznego ceny importu zbóż do Niemiec wzrosły w marcu o 53,6 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wojna na Ukrainie nie jest jedynym, choć ważnym powodem tego wzrostu cen.

– Zboże na świecie drożało już wcześniej i to jeszcze przed wojną na Ukrainie, lecz ona drastycznie pogorszyła i tak już napiętą sytuację na rynku zboża – tłumaczy der Spiegel słowami rzeczniczki prasowej stowarzyszenia przemysłu zbożowego, młynarskiego i produkującego skrobię (VGMS).

To oznacza, że artykuły spożywcze będą dla konsumentów niemieckich jeszcze droższe. – W odniesieniu do sytuacji pod względem kosztów zboża i wzrostu kosztów we wszystkich odpowiednich sektorach – energia, pakowanie, logistyka – istnieje prawdopodobieństwo dalszego wzrostu cen – pisze der Spiegel.

W 2021 roku Niemcy importowały 11,4 mln ton zbóż na kwotę 3,2 mld euro. Jednocześnie eksportowały 11,7 mln ton o wartości 2,8 mld euro. Ilościowo Niemcy były w zeszłym roku samowystarczalne pod kątem zaopatrzenia w zboże.

Aleksandra Fedorska