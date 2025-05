Ceną w rynek. Jak zarządzać ofertą, żeby sprzedawać szybciej i z zyskiem?

W świecie motoryzacyjnego e-commerce intuicja już nie wystarczy. Dane i analiza to dziś najskuteczniejsze narzędzia zysku.

Profesjonalni sprzedający pojazdy – zarówno w dużych salonach, jak i lokalnych komisach – coraz częściej pytają nie tylko co sprzedać, ale za ile i kiedy. Odpowiedź przestaje być kwestią wyczucia, a staje się rachunkiem opartym na konkretnych liczbach. W czasach, gdy ceny aut rosną, popyt zmienia się z miesiąca na miesiąc, a konkurencja nie śpi, to właśnie umiejętne zarządzanie ceną decyduje o rentowności biznesu. OTOMOTO, wiodąca platforma motoryzacyjna w Polsce, udostępnia zestaw narzędzi, które z tej decyzji robią strategię.

● MDS, czyli rynek pod lupą – dowiedz się, czy oferowany przez Ciebie pojazd nie stoi zbyt długo na stocku

● Dane zamiast zgadywania – OTOMOTO pokazuje, kiedy i jak dostosować cenę

● Wyświetlenia, odsłony, zapytania – trzy wskaźniki, które powiedzą Ci, co działa

● Auta używane rosną w cenę, ale też sprzedają się szybciej – to czas na ruch

● Nie tylko dla dużych graczy – zaawansowana analityka jest dostępna dla każdego profesjonalnego sprzedającego

Czas to pieniądz. Także w ogłoszeniu

Dane z najnowszego Raportu OTOMOTO Insights, wskazują że w kwietniu 2025 roku średni czas potrzebny do sprzedaży auta używanego – według wskaźnika MDS (Market Days Supply) – skrócił się z 66 do 63 dni. To najlepszy wynik od miesięcy. W tym samym czasie mediana cen ogłoszeń wzrosła, co oznacza jedno: rynek jest aktywny i daje sprzedającym szansę nie tylko na szybki obrót, ale i lepszy zysk. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy, co i za ile.

OTOMOTO od lat rozwija zestaw narzędzi, które pozwalają dokładnie to ustalić. MDS to jedno z nich – pokazuje, jak długo auta podobne do Twojego utrzymują się na rynku. Jeśli wskaźnik przekracza 80 dni, a Twoja oferta nie przyciąga zapytań, to sygnał, że warto zareagować.

Cena to nie jedyny wskaźnik. Liczą się dane o ruchu

Analiza skuteczności ogłoszenia nie kończy się na samej cenie. W OTOMOTO każdy profesjonalny sprzedający widzi przy swoim ogłoszeniu cztery kluczowe dane: liczbę wyświetleń, odsłon, zapytań i wartość MDS. Razem tworzą pełny obraz tego, jak rynek reaguje na daną ofertę konkretnego pojazdu. Jeśli auto ma dużo odsłon, ale mało zapytań – być może cena odstrasza. Jeśli wszystko wygląda dobrze, a mimo to MDS jest wysoki – może czas zmienić opis, zdjęcia lub lepiej wyróżnić ogłoszenie. W tym ostatnim zdecydowanie może pomóc jeden z pakietów oferowanych przez platformę. Pakiet Ultra daje najwięcej możliwości,

w tym większą kontrolę nad finansowaniem, możliwość szybszego zamykania transakcji i dodatkowe opcje promowania ofert. Teraz dealerzy mogą w prosty sposób aktywować własne finansowanie bez konieczności kierowania klienta do zewnętrznych instytucji.

Zobacz: “Jak zarządzać cenami dla zysku?”

Nowe auta? Również warto analizować

W segmencie samochodów nowych rośnie udział aut w przedziale 100–150 tys. zł – według OTOMOTO Insights z kwietnia aż o 4,5 p.p. r/r. Jednocześnie liczba rejestracji nowych aut spadła o 12% m/m. Wniosek? Trzeba uważnie obserwować, jakie modele rotują i jak zmienia się struktura cenowa. Dzięki Analizie Stocku, Barometrowi Zakupowemu i OTOMOTO Insights, sprzedający mogą przewidywać trendy i dostosowywać swoją ofertę, zanim zrobi to konkurencja.

Zysk nie zależy od lokalizacji

Narzędzia OTOMOTO działają tak samo dla dużych sieci dealerskich, jak i dla lokalnych komisów z mniejszych miejscowości. Analizy, raporty, porównania z rynkiem – wszystko to jest dostępne z poziomu jednego ogłoszenia. Sprzedający, który codziennie śledzi dane i reaguje na zmiany, sprzedaje szybciej, skuteczniej i z większą marżą.

„Współczesny handel samochodami to analiza, nie intuicja. Dzięki OTOMOTO sprzedający mają dostęp do danych, które wprost pokazują, które auta rotują, a które blokują kapitał. To wiedza, która pozwala precyzyjnie dostosowywać ceny, zwiększać efektywność stocku i poprawiać cashflow. Widać to tak samo w segmencie nowych samochodów jak i używanych, gdzie różnice w strukturze cenowej i popycie zmieniają się dynamicznie – kto umie to monitorować, ten sprzedaje szybciej i z lepszą marżą. Korzystanie z danych analitycznych to dziś nie opcja – to konieczność, jeśli chce się prowadzić biznes efektywnie.” — komentuje Łukasz Domański, New Cars & Financing Director w OTOMOTO Lease.

Strategia, nie improwizacja

Czas, w którym samochód „czeka na klienta”, to czas zamrożonego kapitału. Każdy dzień zwłoki z obniżką ceny, każda nietrafiona oferta to koszt. OTOMOTO daje narzędzia, które pozwalają ten czas skrócić i zminimalizować ryzyko. A ponieważ wszystko odbywa się online, te same dane i wskaźniki są dostępne z dowolnego miejsca w Polsce – dla każdego profesjonalnego sprzedającego.

Chcesz sprzedawać skuteczniej? Nie zgaduj – analizuj. OTOMOTO: dane, które działają