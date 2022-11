Reuters: Centralny Port Komunikacyjny poprawi logistykę wojskową w Europie Środkowej Alert

Zdaniem agencji Reuters, Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”, który powstaje w Polsce, poprawi logistykę wojskową w Europie Środkowej.

Centralny Port Komunikacyjny. Źródło: CPK

Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia Europejska zwróciła uwagę na potrzebę dostosowania europejskiej infrastruktury transportowej do użytku cywilnego oraz obronnego i przeznaczyła 1,6 mld euro na projekty mobilności wojskowej na lata 2021-2027, będące częścią szerszego budżetu wynoszącego 33,7 mld euro, znanego jako instrument „Łącząc Europę”, na wsparcie kluczowych projektów infrastrukturalnych.

– Powstający w Polsce CPK poprawi wojskową logistykę w Europie Środkowej w sytuacji, kiedy według byłego dowódcy armii USA w Europie, gen. Bena Hodgesa, „brakuje zdolności transportowej i infrastruktury, która umożliwiałaby szybkie przemieszczanie się sił NATO po Europie” – informuje Reuters.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Solidarność. W ramach pierwszego etapu będzie on w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Centralny Port Komunikacyjny/Reuters/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura