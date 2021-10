Ceny gazu w niektórych gminach w Wielkopolsce wzrosły o… 170 procent Alert

Ceny gazu w dwóch wielkopolskich gminach Tarnowo Podgórne oraz Kazimierz, gdzie gaz dostarcza spółka G.EN GAZ, wzrosły o 170 procent. Mieszkańcy są oburzeni i szykują skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – informuje Głos Wielkopolski.

Podwyżka cen gazu dotknęła większość miejscowości gminy Tarnowo Podgórne oraz znaczną część miejscowości gminy Kaźmierz. Ceny za dostawy gazu podniósł również PGNiG, jednak skala jest nieporównywalna. Państwowy koncern uzyskał od URE zgodę na podwyżkę sięgającą 7,4 procent, co przy 170 procentach wydaje się niewielką.

W poniedziałek, pierwszego października z przedstawicielami G.EN. Gaz spotkał się Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. Podczas spotkania dostawca miał wytłumaczyć, że gaz kupuje po takiej cenie. Jednak włodarze gminy nie dają temu wiary dlatego, że gaz kupowany jest w lokalnej kopalni gazu w Młodasku należącej do PGNiG, co wyklucza udział czynnika zewnętrznego na ceny gazu.

Mieszkańcy miejscowości nie mogą zmienić dostawcy gazu, co przewiduje prawo. PGNiG, w odpowiedzi Głosowi Wielkopolskiemu, tłumaczy to brakiem umowy o świadczeniu usług dystrybucji paliwa gazowego.

Z kolei wójt sugeruje, że może być to spowodowane rodzajem gazu zaazotowanego, który płynie w gazociągach docierających do gmin dotkniętych podwyżką i niemożnością dostarczania gazu wysokometanowego. URE również sugeruje, że może być to kwestia specyficznego rodzaju gazu i dostarczania go systemem gazociągów lokalnych.

Mieszkańcy obu gmin zdecydowali się napisać skargę do UKOiK ws. podwyżki cen gazu. Na razie petycję podpisało ponad 1200 mieszkańców.

Głos Wielkopolski/Mariusz Marszałkowski