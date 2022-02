Chińczycy włączają elektrownie węglowe z pełną mocą Alert

Energetyka w Chinach. Grafika: www.frstrategie.org

Rząd chińskie zarządziły pracę elektrowni węglowych z pełną mocą. Jest to związane z chęcią utrzymania jak najniższych cen energii dla przemysłu i zachowania jego konkurencyjności.

Władze chińskie udostępniły elektrowniom węglowym do zapasów, które mają pozwolić na zwiększenie obciążenia pracy tych siłowni. Na uwagę zasługuje fakt, że decyzja została podjęta kilka tygodni po tym, jak przywódca Chin Xi Jinping wezwał polityków do zapewnienia „ekologicznego wzrostu gospodarczego”, co zostało odebrane jako sygnał do wprowadzenia ograniczeń w sektorze węglowym.

Od czasu rozpoczęcia kryzysu energetycznego w 2021 roku, dziesiątki chińskich kopalń węgla zniosły limity produkcyjne, porzucając poprzednie kroki w celu ograniczenia emisji. Na początku lutego 2022 roku chińskie elektrownie dysponowały zapasami 170 mln ton węgla. Udział Chin w emisji CO2 wynosi 29 procent, trzykrotnie przewyższa poziom emisyjności całej gospodarki Unii Europejskiej i dwukrotnie USA.

Chiny większość surowców energetycznych, jak ropa czy gaz ziemny, sprowadzają z zagranicy. Jedynym surowcem energetycznym masowo wydobywanym na miejscu jest węgiel kamienny. Kryzys cenowy na rynku surowcowym mocno uderzył chiński przemysł energochłonny, stąd decyzja o zwiększeniu wykorzystania węgla w energetyce.

Neftegaz/Mariusz Marszałkowski