Chiny doganiają USA w wyścigu o kontrolę umysłu?

W chińskim szpitalu 67-letnia pacjentka z ALS „napisała” swoje pierwsze słowa za pomocą myśli. To efekt działania chipu mózgowego Beinao-1 – odpowiedzi Chin na amerykański Neuralink. Pekin nie tylko goni USA w wyścigu o dominację w dziedzinie interfejsów mózg-komputer (BCI), ale staje się realnym konkurentem, łącząc ambicje naukowe z globalną strategią technologiczną.

W publicznym szpitalu w Pekinie dokonano demonstracji działania chińskiego interfejsu mózg-komputer Beinao-1. Na ekranie pojawił się komunikat: „Chcę jeść”. Nie był to głos pielęgniarki czy lekarza, lecz zapis myśli 67-letniej kobiety z chorobą Lou Gehriga (ALS), która od lat nie była w stanie mówić. Komunikacja odbyła się dzięki chipowi wielkości monety, wszczepionemu bezpośrednio do mózgu pacjentki. Urządzenie to tłumaczy impulsy mózgowe na tekst, który można odczytać na ekranie.

Za projektem stoi zespół naukowców z Chińskiego Instytutu Badań nad Mózgiem (CIBR) pod kierownictwem Luo Minmina. Technologia została opisana jako „półinwazyjna” i opiera się na bezprzewodowej transmisji sygnałów, co znacznie zmniejsza ryzyko operacyjne w porównaniu z metodami amerykańskich konkurentów. Do maja 2025 r. pięciu pacjentom wszczepiono chip Beinao-1 – tyle samo co w przypadku Neuralinka Elona Muska.

Technologie BCI: Chiny wchodzą do gry

Technologia interfejsów mózg-komputer (BCI) narodziła się w USA w latach 70., ale to w ostatnich latach zyskała komercyjne i kliniczne zastosowania. Amerykańskie firmy – Neuralink, Synchron czy UC Davis Health – testują implanty pozwalające na dekodowanie myśli, kontrolowanie urządzeń i przywracanie funkcji utraconych w wyniku chorób neurologicznych.

Chiński Beinao-1 działa inaczej niż produkty Muska. Zamiast głębokiej implantacji, chip rejestruje aktywność mózgu przez tzw. oponę twardą – zewnętrzną warstwę ochronną mózgowia. Choć mniej precyzyjny, system ten jest bezpieczniejszy dla pacjentów i prostszy w zastosowaniu. Zdaniem prof. Maximiliana Riesenhubera z Uniwersytetu Georgetown, chińskie rozwiązania są już „porównywalne z poziomem zaawansowania” w USA i Wielkiej Brytanii.

Neuralink kontra Beinao

W porównaniu z amerykańskimi rozwiązaniami, chińskie podejście ma inną filozofię: mniejsza inwazyjność, ale większy zasięg odczytu. Beinao-1 nie koncentruje się na pojedynczych neuronach, lecz rejestruje aktywność w większych obszarach mózgu. Luo Minmin zaznacza, że nie chodzi o konkurencję jeden do jednego – jego zdaniem „to jak porównywanie jabłek i pomarańczy”.

Neuralink skupia się na precyzji i możliwości głębokiej integracji z urządzeniami, co pozwala np. sterować kursorem komputera. Chińska technologia z kolei może szybciej trafić do powszechnego użytku klinicznego dzięki niższym kosztom i prostszej implantacji.

Chińskie ambicje

Rozwój Beinao-1 to nie tylko projekt badawczy – to element strategii państwowej. W ostatnich latach prezydent Xi Jinping otwarcie zapowiedział, że nowoczesna technologia stanie się „głównym polem bitwy” globalnej rywalizacji. Projekty takie jak CIBR są wspierane przez lokalne władze, a w planie pięcioletnim technologia mózgu została wpisana jako jeden z narodowych priorytetów.

Beijing inwestuje równolegle w półprzewodniki, AI, infrastrukturę kwantową i BCI, tworząc z tych dziedzin oś rywalizacji z USA. Choć chińskie badania rozpoczęły się później, są prowadzone na szeroką skalę i z dużym wsparciem finansowym. Sam rynek BCI ma wzrosnąć z 2,6 mld USD w 2024 r. do 12,4 mld USD w 2034 r., a jego wpływ – zarówno medyczny, jak i militarny – będzie ogromny.

Technologie BCI mają potencjał zmienić życie milionów ludzi – nie tylko z ALS, ale też po udarach, urazach rdzenia czy w leczeniu depresji i PTSD. Ale niosą również ryzyka: etyczne, społeczne, a także geopolityczne. Ingerencja w mózg ludzki wymaga nie tylko chirurgicznej precyzji, ale i ścisłej regulacji. W 2024 r. Chiny wydały pierwsze wytyczne etyczne w tej dziedzinie, ale ich skuteczność w praktyce pozostaje pytaniem otwartym.

W miarę jak Chiny i USA intensyfikują wyścig technologiczny, BCI przestaje być niszową dziedziną neurologii. Staje się narzędziem w grze o władzę, kontrolę i dominację – zarówno w salach operacyjnych, jak i na arenie globalnej.

CNN / X / Hanna Czarnecka