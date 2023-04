Chiny chcą uruchomić pierwszy hyperloop do 2035 roku Alert

Hyperloop to ultraszybki system pociągów magnetycznych (maglev), poruszający się w tunelu próżniowym, co umożliwia mu osiągnięcie ogromnej prędkości. Oczekuje się, że Chiny uruchomią pierwszą linie hyperloop do 2035 roku, poinformował South China Morning Post.

Hyperloop ma pozwolić na przemieszczenie się z prędkością przekraczająć 1000 km/h (fot. Hyperloop)

Metropolie w Państwie Środka rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co skutkuje ogromnymi korkami i zanieczyszczeniem. Lokalne samorządy nie są w stanie cały czas rozszerzać sieci metra, jednak istnieje szansa, że najnowsze rozwiązanie niedługo zrewolucjonizują transport miejski w Chinach i krajach Azji.

Według doniesień tunel próżniowy o długości 150 km pozwoli pociągom poruszać się z prędkością do 1000 km/h. Do tej pory pod uwagę wzięto kilka dużych chińskich metropolii, a pierwsza linia prawdopodobnie zostanie zbudowana między Szanghajem a miastem Hangzhou, oddalonym o 175 kilometrów.

Chińscy inżynierowie podkreślają, że dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, niskiemu zużyciu energii, poziomu hałasu i zanieczyszczeń, hyperloop będzie jeździł 10 razy szybciej niż tradycyjne pociągi dużych prędkości (średnia prędkość 245 km/h) i pięć razy szybciej niż komercyjne samoloty pasażerskie.

China Daily / Jacek Perzyński