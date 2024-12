Chińskie zużycie węgla osiągnie szczyt w 2025 roku

Pod koniec listopada think tanki: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i International Society for Energy Transition Studies (ISETS) przeprowadziły badania wśród ekspertów na temat prognozy zużycia węgla w Chinach. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że spodziewa się rekordu zużycia węgla w tym kraju w 2025 roku. W następnych latach, dzięki wysiłkowi Pekinu, zużycie węgla powinno spadać na rzecz rozwoju czystszej energii.

Potwierdza to, między innymi, fakt, że licencje na budowę elektrowni węglowych spadły o 83 procent w pierwszej połowie 2024 roku i w tym samym okresie nie zatwierdzono żadnego nowego projektu stali na bazie węgla. Jednocześnie CREA zauważa, że w 2021 roku prezydent Chin – Xi Jinping – obiecał na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, że Chiny wstrzymają budowę nowych elektrowni węglowych za granicą, jednocześnie zwiększając wsparcie dla zielonej i niskoemisyjnej infrastruktury energetycznej w krajach rozwijających się.

Czy Chiny zmniejszą emisję w przyszłości?

Mimo, że eksperci są w ostatnich latach coraz bardziej optymistycznie nastawieni do kwestii zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez Chiny, to nie oznacza, że nie mają wątpliwości. Zauważają, że nadal jest wiele niejasności co do trajektorii emisji. Zdaniem analityków np. z CREA, pozostawia to pole do wzrostu emisji do 2030 roku, a dopiero potem do bardzo powolnego zmniejszania produkcji zanieczyszczeń.

Z drugiej strony, Pekin osiągnął swoje cele w zakresie energii wiatrowej i słonecznej sześć lat przez terminem. Zdaniem prezesa ISETS – Xunpeng Shi: „osiągnięcie neutralności węglowej w tak szybko rozwijającej się gospodarce jak chińska, nie jest małym zadaniem, ale znaczne wysiłki kraju zaczynają przynosić owoce. Pytaniem jest, czy w dobie rywalizacji amerykańsko – chińskiej, Pekin ‘nie przymknie oczu’ na emisję gazów, ponieważ rozwój gospodarczy będzie priorytetem.

Neutralność węglowa do 2060 roku

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), produkcja energii elektrycznej z węgla wzrośnie ponownie w tym roku w Chinach, chociaż w najniższym tempie od prawie dekady, a wzrost zużycia energii również nadal przekracza wzrost PKB. Zdaniem ekspertów z CREA: „Chiny będą musiały albo przyspieszyć wdrażanie energii odnawialnej, albo bezpośredni rozwój gospodarczy w mniej energochłonnym kierunku”. Chiny obiecały osiągnąć szczytową emisję CO2 do 2030 roku i osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku.

Porozumienie paryskie z 2015 roku, które podpisały Chiny, wymaga od wszystkich stron przedłożenia planu działań na rzecz klimatu w celu zmniejszenia emisji na poziomie krajowym, znanego jako Nationally Determined Contributions (NDCs) co pięć lat. Chiny muszą złożyć zaktualizowany NDCs do lutego przyszłego roku. Patrząc na chińskie inwestycje w energię odnawialną, elektromobilność, wydaje się, że Państwo Środka jest na dobrej drodze do efektywnego zmniejszenia emisji. Pytaniem jest, czy zdołają utrzymać zakładaną trajektorię i osiągnąć neutralność węglową za 36 lat.

Anulowanie chińskich projektów węglowych za granicą

Według raportu na stronie CREA, w ciągu trzech ostatnich lat anulowano łącznie 42,8 GW projektów, co spowodowało całkowite uniknięcie 4,5 miliarda ton skumulowanej emisji dwutlenku węgla. Ustalenia wskazują, że chociaż Chiny wykazały postępy, kraj nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami w spełnieniu swojej obietnicy. Oprócz anulowania chińskich projektów zagranicznych, 7,9 GW mocy elektrowni węglowych wspieranych przez Chiny stało się operacyjne, zwiększając całkowitą moc operacyjną do 26,2 GW, z 18,3 GW w 2023 roku i 9,2 GW w 2022 roku.

Wszystko wskazuje więc na to, że chociaż Chiny wykazały postępy, kraj nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami w spełnieniu swojej obietnicy. W ubiegłym roku dodatkowe 3,4 GW z wcześniej niezapowiedzianych zagranicznych projektów energetycznych przeszło bezpośrednio do fazy budowy, a 4,9 GW do fazy przed pozwoleniem. Co najmniej trzy z tych proponowanych projektów są dla wytwarzania energii węglowej – 1,5 GW w Kirgistanie, Zambii i Zimbabwe – co stanowi bezpośrednie naruszenie zobowiązania z 2021 roku.

Marcin Jóźwicki