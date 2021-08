Chludziński: Sanacja w Sierra Gorda oraz wieści KGHM o atomie i wodorze we wrześniu (WIDEO) Atom

Prezes KGHM Marcin Chludziński opowiada BiznesAlert.pl o atomie i wodorze. Fot. BiznesAlert.pl

Prezes KGHM Marcin Chludziński opowiedział BiznesAlert.pl o procesie sanacji w kopalni Sierra Gorda w Chile oraz analizach na temat możliwości wykorzystania technologii jądrowych i wodorowych przez tę firmę.

– Duża praca wykonywana od trzech lat i poprzedni zarząd, praca zespołów w Polsce i Chile, sanacja tego projektu zaczyna przynosić efekty – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński. Przyznał, że w pierwotnych założeniach przyjętych przez poprzednie władze decydujące o zakupie kopalni Sierra Gorda w Chile zakładały zwrot dużo wcześniej. Dopiero optymalizacja pracy wsparta przez wyższe ceny miedzi dała ten efekt w pierwszym półroczu 2021 roku.

– Skoro te kilkanaście miliardów zainwestowanych do tej pory nie dadzą tego efektu, więc następne też mogą nie pomóc i należy podejść od innej strony – tłumaczył prezes Chludziński. – Nasze działania przynoszą efekty i strumień pieniędzy wraca do Polski – dodał.

– Cena miedzi nas wspiera i byłoby nierozsądnie mówić, że tak nie jest, ale to nie jedyny czynnik. Kiedy cena miedzi zupełnie nas nie wspierała w 2020 roku, pokazywaliśmy na Sierra Gorda wzrosty – zastrzegł prezes KGHM.

KGHM poinformował o zainteresowaniu nowymi technologiami w energetyce: morską energetyką wiatrową, małymi reaktorami jądrowymi i wodorem. – To są kierunki, które obecnie analizujemy. We wrześniu będziemy wracać do rynku i dzielić się naszymi ustaleniami – zapewnił prezes Chludziński.

Opracował Wojciech Jakóbik