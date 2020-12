Pływający gazoport Chorwacji jest na miejscu i ma pracować od Nowego Roku Alert

Terminal Hrvatska. Pływający terminal LNG. Fot.: LNG Hrvatska

Tak zwany pływający gazoport FSRU dotarł do terminalu na chorwackiej wyspie Krk. Ma rozpocząć pracę na początku 2021 roku. Dostępna moc terminalu została zarezerwowana między innymi przez firmy chorwackie i węgierskie.

Firma budująca pływający terminal LNG Hrvatska, poinformowała, że p​​ierwsza pływająca jednostka magazynująca i regazyfikująca LNG (FSRU) została zacumowana na wyspie Krk i rozpoczęły się przygotowania do jej uruchomienia. Ta firma chce najpierw przetestować niektóre systemy statku i obiektów na lądzie. Wszystko po to, by terminal rozpoczął działalność komercyjną pierwszego stycznia 2021 roku. LNG Hrvatska przybył z Sagunto w Hiszpanii, gdzie przyjął ładunek techniczny. Wcześniej był znany jako Golar Viking, ale został wykupiony przez Chorwatów od firmy Golar LNG. Został potem przebudowany w chińskiej stoczni Huarun Dadong. Dotarł na Półwysep Iberyjski w połowie września.

Instalacja w Krk będzie miała przepustowość do 2,6 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie i słać surowiec do sieci przesyłowej na kontynencie. Kosztowała 233,6 mln euro (276,8 mln dolarów), z czego 101,4 mln euro pochodziło z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”.

LNG Hrvatska/Bartłomiej Sawicki