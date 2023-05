Górnik: Ciepłownictwo w Polsce musi się zmieniać, aby zachować konkurencyjność (WIDEO) Ciepłownictwo

Ciepłownictwo rzadko jest tematem dyskusji z przyjaciółmi ani porywającego reportażu. To jednak ten sektor w obliczu zmian klimatu będzie miał specjalną rolę do odegrania. Rozmawiamy o tym z Piotrem Górnikiem, prezesem Fortum w Polsce.

Piotr Górnik, prezes Fortum, był gościem najnowszej rozmowy BiznesAlert.pl. Opowiedział o działalności firmy w sektorze ciepłownictwa, wykorzystaniu biomasy i drodze ku zeroemisyjności. – W najbliższych latach chcemy całkowicie odejść od węgla. Ciepłownictwo oparte o ten surowiec nie będzie ani czyste, ani konkurencyjne – podkreśla.

– Gaz ma być paliwem przejściowym w wielu miejscach w Europie, ale my nie chcemy robić pośrednich kroków, przede wszystkim ze względu na koszty. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie mają takiej możliwości i są zmuszeni do pójścia w gaz. Jeśli to robią to przydałoby się żeby patrzyli perspektywicznie i w przyszłości myśleli o biometanie czy wodorze. My kładziemy nacisk na spalanie paliw z odpadów, czyli biomasa czy drewno odpadowe, na elektryfikację systemu, pompy ciepła, itp. Miks paliwowy w Polsce musi się zmieniać, aby zachować konkurencyjność – powiedział prezes Górnik.

Opracował Jędrzej Stachura