Cło eksportowe ropy rosyjskiej wzrośnie od września Alert

Tankowiec NS Captain fot. Cengiz Tokgöz

Pierwszego września wzrośnie cło eksportowe ropy rosyjskiej. Zostanie ono podwyższone o 0,6 dolara na tonie surowca.

Podwyżki

Według ministerstwa, średnia cena ropy Urals w okresie od 15 lipca do 14 sierpnia wyniosła 44,2 dolara za baryłkę, czyli 323 dolara za tonę.

Obecne cło eksportowe ropy wynosi 46,9 dolara za tonę.

Od pierwszego września wzrośnie cło oleju o wysokiej lepkości z 4,6 do 4,7 dolara za tonę. Stawka celna ropy naftowej z szeregu złóż Syberii Wschodniej, złóż kaspijskich i Prirazłomnoje w związku z formułą obliczeniową, przyjętą w ramach manewru podatkowego w przemyśle naftowym od pierwszego lutego 2015 roku, będzie wynosić zero.

Cło lekkich produktów naftowych i olejów wzrośnie z 14 dolarów do 14,2 dolara za tonę, a na ciężkie – z 46,8 dolara do 47,5 dolara. Cło na eksport benzyny wzrośnie do 14,2 dolara, surowej benzyny (nafta) – z 25,7 dolara do 26,1 dolara za tonę.

Wysokość cła eksportowego nakładanego na ropę naftową i jej produkty jest uzależniona od średniej, miesięcznej ceny surowca notowanego na świecie.

MinFin/Mariusz Marszałkowski