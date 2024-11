COP 29: Osiągnięcie celów klimatycznych wymaga zainwestowania 30 bilionów

Niedopuszczenie, by wzrost średniej globalnej temperatury przekroczył 1,5 stopni °C, jest możliwe przy potrojeniu do 2030 roku produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Będzie to wymagało inwestycji w wysokości 31,5 bilionów dolarów . – wynika z ogłoszonego podczas COP29 raportu Międzynarodowej Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).

Jak podkreślono w raporcie „World Energy Transitions Outlook 2024”., osiągnięcie celów klimatycznych jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznie uzasadnione. Będzie jednak wymagało „zdecydowanej zmiany kursu”, a działania podjęte w 2025 roku będą miały kluczowe znaczenie.

Według publikacji IRENA osiągnięcie celów klimatycznych na 2030 rok będzie wymagało potrojenia światowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 11,2 terawatów (TW) rocznie, podczas gdy w 2023 roku wyniosła ona 3,87 TW. W perspektywie 2050 roku pożądany poziom produkcji energii z OZE określono w raporcie na 33,2 TW.

– Dotarliśmy do decydującego momentu – powiedział dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera. – Solidne globalne porozumienie finansowe i kolejne krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji w 2025 roku zadecydują o utrzymaniu celu 1,5 °C przy życiu – dodał.

W raporcie IRENA zwrócono uwagę, że wprawdzie inwestycje w odnawialne źródła energii stale rosną, ale są skoncentrowane w niewielkiej liczbie państw, a paliwa kopalne nadal dominują w miksie energetycznym wielu największych gospodarek świata.

Utrzymanie „celu 1,5 stopnia” będzie zdaniem IRENA wymagało od państw tworzących grupę G20 zwiększenia zainstalowanej mocy odnawialnej do poziomu 9,4 TW w 2030 roku, i 24,9 TW w 2050 roku.

Zgodnie z przedstawionym przez IRENA scenariuszem odnawialne źródła energii powinny dominować w globalnym koszyku energetycznym, stanowiąc odpowiednio 68 procent i 91 procent całkowitego zaopatrzenia w energię elektryczną do roku 2030 i 2050. Udział paliw kopalnych w miksie energetycznym powinien w tym czasie spaść z obecnego poziomu 61 procent produkcji elektrycznej do 24 procent w 2030 roku i do 4 procent w 2050 roku.

W raporcie podkreślono również, że przejście od obecnego systemu elektroenergetycznego opartego na paliwach kopalnych do systemu z dominującą rolą odnawialnych źródeł energii wymaga stworzenia wydajniejszych i bardziej elastycznych sieci elektroenergetycznych. Kluczowym czynnikiem w tym względzie powinien być dynamiczny rozwój rozwiązań technicznych w zakresie magazynowania energii oraz zarządzania popytem.

Wartość inwestycji koniecznych do osiągnięcia celów klimatycznych określono w publikacji na 31,5 biliona dolarów do 2030 roku.

Jako możliwe źródła finansowania raport IRENA wskazuje m.in. takie rozwiązania jak globalny podatek od majątku i ograniczenia dotacji do paliw kopalnych.

Polska Agencja Prasowa / BiznesAlert.pl