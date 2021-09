Kolejny masowiec utknął w Kanale Sueskim. Czy będzie powtórka Ever Given? Alert

Coral Cristal fot. SCA

Masowiec Coral Crystal 9 wrzenia wpadł na mieliznę przepływając przez Kanał Sueski. Zdarzenie miało miejsce na 54 kilometrze trasy, w miejscu, gdzie ruch kanałem odbywa się w obie strony jednocześnie. Incydent spowodował czasowe wstrzymanie rejsu czterech statków.

Coral Crystal jest tankowcem o wymiarach 225 m długości i 32 m szerokości. Według doniesień jednostka utknęła na mieliźnie na około 15 minut, a sama przyczyna zdarzenia nie jest znana. Według władz Kanału Sueskiego, incydent nie wpłynął na ogólną drożność kanału, a sama administracja posiada wystarczające siły i środki do zaradzania podobnym problemom w przyszłości.

To drugi w tym roku incydent mający miejsce w Kanale Sueskim. Poprzedni, mający miejsce w marcu 2021 roku, zyskał światowy rozgłos. Ponad 440-metrowy kontenerowiec Ever Given na tydzień zablokował ruch w Kanale Sueskim, co przyczyniło się do zatoru ponad 150 statków.

بالفيديو | عبور سفينة الصب CORAL CRYSTAL لقناة السويس .#قناة_السويس_شريان_الحياة Video | transit of the bulk carrier CORAL CRYSTAL through the Suez Canal.#suezcanal pic.twitter.com/jx1fKtXTIo — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) September 9, 2021

Suez Canal Authority/Mariusz Marszałkowski