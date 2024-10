Budowa CPK przyśpiesza

Konsorcjum architektoniczne, pełniące rolę master architekta, przekazało spółce CPK projekt budowlany nowego lotniska, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego. Ruszyły odbiory projektu budowlanego, które powinny się skończyć jeszcze w tym roku.

– Obejmując spółkę CPK nadzorem Ministerstwa Infrastruktury, mieliśmy od początku jasne zadanie zbieżne z celem całego rządu: by zaktualizować i urealnić budowę CPK, kluczowego dla Polski projektu infrastrukturalnego. Mamy dziś kolejny konkret na drodze do powstania lotniska centralnego. Projekt budowlany portu jest gotowy, prace projektowe są na finiszu, wyraźnie przyspieszamy – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak

– To kolejny kamień milowy w drodze do celu, którym jest budowa i uruchomienie nowego lotniska. Ta inwestycja to impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Polski, a jednocześnie umocnienia pozycji rynkowej narodowego przewoźnika PLL LOT — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tysięcy metrów kwadratowych

Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach:

Poziom +2: odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty dla strefy Schengen, część przylotów Non-Schengen

Poziom +1: przyloty i odloty dla strefy Non-Schengen, centra transferowe, kontrola dokumentów,

Poziom 0: bramki autobusowe Schengen i Non-Schengen, hala odbioru bagażu, hala przylotów.

Budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tysięcy pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

Spółka CPK otrzymała właśnie od projektanta dokumentację budowlaną, w skład której wchodzi m.in. ponad 6,2 tysiąca. rysunków projektowych i ponad 50 raportów. Trwa drobiazgowa weryfikacja dokumentacji.

Biznes Alert / PAP