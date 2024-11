Centralny Port Komunikacyjny nadal na etapie przetargów

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, zdaniem rządu w ciągu ostatnich 11 miesięcy zanotował postępy

W ramach przygotowań zakupiono ponad 1500 hektarów gruntów w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć, który powoli dobiega końca. Do końca listopada mieszkańcy terenów przyszłego lotniska mają jeszcze możliwość podpisywania protokołów uzgodnień. Jednocześnie rozpoczął się Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć na potrzeby linii kolejowej Warszawa–Łódź.

Lotnisko CPK oraz towarzyszący mu dworzec kolejowy mają już gotowy projekt budowlany, opracowany przez renomowane konsorcjum Foster and Partners, Buro Happold i inne firmy projektowe. W dokumentacji znajduje się aż 6250 rysunków technicznych i ponad 50 szczegółowych raportów, a nad jej przygotowaniem pracowało pół tysiąca projektantów. W pierwszym etapie lotnisko ma obsługiwać do 34 milionów pasażerów rocznie, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do wyników Lotniska Chopina w 2023 roku.

Równolegle trwają intensywne prace projektowe dotyczące pasów startowych, dróg kołowania i budynków technicznych. Wykonywane są również projekty strategicznych obiektów, takich jak wieża kontroli ruchu lotniczego, budynki ratowniczo-gaśnicze czy Centrum Kontroli Operacji Lotniczych. W ramach dialogu konkurencyjnego trwa wybór dostawcy Systemu Obsługi Bagażu (BHS), który zapewni sprawną i szybką obsługę bagażu, w tym transferowego.

Trwają również prace związane z infrastrukturą kolejową. W Łodzi prowadzone są zaawansowane prace nad budową ponad 4 kilometrowego kilometrowego tunelu Kolei Dużych Prędkości, kluczowego elementu linii „Y”. W ramach tej inwestycji wzmacniane są fundamenty Łódzkiego Domu Kultury, betonowane są elementy konstrukcyjne, a wkrótce ruszą prace przy komorze startowej dla maszyny TBM. Linia „Y” łącząca Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań jest już w całości w fazie projektowania.

W trakcie przetargów również znajduje się kwestia dróg wokół terenu lotniska. W zakres projektu wchodzą węzły Baranów, CPK-Wschód oraz odcinek drogi krajowej nr 50. Wartość kontraktu szacowana jest na ponad 2,2 miliarda złotych.

Do końca 2024 roku planowane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla lotniska, a rok później rozpoczną się intensywne prace przygotowawcze. W 2026 roku spółka zamierza uzyskać pozwolenie na budowę, a w 2032 roku otwarte zostaną zarówno lotnisko, jak i pierwszy odcinek linii „Y” na trasie Warszawa–CPK–Łódź. Do 2035 roku ukończone zostaną pozostałe odcinki linii prowadzące do Wrocławia i Poznania. CPK zmierza ku temu, aby stać się kluczowym węzłem komunikacyjnym w Polsce, łącząc nowoczesne lotnisko z rozwiniętą siecią kolei dużych prędkości i nowoczesną infrastrukturą drogową.

Piotr Brzyski / Ministerstwo infrastruktury