Człowiek Bidena do rozmów o Nord Stream 2 został już oficjalnie mianowany

Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Amos Hochstein został oficjalnie mianowany na starszego doradcę do spraw bezpieczeństwa energetycznego w Departamencie Stanu USA potwierdzając wcześniejsze doniesienia na ten temat.

Axios, a za nim BiznesAlert.pl, informował o planie zatrudnienia Hochsteina w roli doradcy sekretarza Antonego Blinkena. Jego zadaniem mają być negocjacje układu w sprawie spornego gazociągu Nord Stream 2 wkraczającego w ostatnią fazę budowy.

Hochstein ma doświadczenie w zagranicznej polityce energetycznej USA. Był zaangażowany w projekt Południowego Korytarza Gazowego, czyli sieci gazociągów pozwalających sprowadzać gaz kaspijski do Europy. Zasiadał także we władzach ukraińskiego Naftogazu przed reformami budzącymi krytykę USA. – Jest on wyjątkowo przygotowany do wsparcia rozwoju oraz wdrażania zintegorwanej strategii na rzecz wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego – napisał sekretarz stanu USA o Hochsteinie na Twitterze.

I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021