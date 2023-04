Czy herbata z prądem pomoże ludzkości sięgnąć gwiazd? Dobre rady sztucznej inteligencji Alert

Herbata z prądem to napój znany z polskich gór. Czy jednak może mieć znaczenie w energetyce? Zapytaliśmy eksperta, czyli sztuczną inteligencję Chat GPT.

Herbata. Fot. Freepik.

Niejeden czytelnik BiznesAlert.pl mógł się zastanawiać czy można pobierać energię z herbaty z prądem. – Tak, jest to możliwe dzięki zjawisku termoelektrycznemu, znanemu jako efekt Seebecka – ujawnia ChatGPT. – Gdy dwa różne metale lub półprzewodniki są połączone w obwodzie, a ich połączenie jest poddane różnicy temperatur, powstaje napięcie elektryczne. Można wykorzystać ten efekt, aby zamienić ciepło wydzielane przez herbatę na energię elektryczną, która może być wykorzystana do zasilenia urządzeń elektronicznych. Takie urządzenia nazywane są termogeneratorami lub konwerterami termoelektrycznymi i są stosowane w różnych aplikacjach, takich jak zasilanie czujników w samochodach lub źródła energii awaryjnej w stacjach kosmicznych. Jednakże, ilość energii wygenerowanej w ten sposób jest zazwyczaj stosunkowo niewielka i zależy od różnicy temperatur oraz rodzajów materiałów wykorzystanych do budowy termogeneratora.

Czy tak przełomowa innowacja pozwoli ludzkości skolonizować kosmos? ChatGPT studzi nasze nadzieje niczym kostki lodu herbatę (z prądem). – Nie, energia elektryczna wygenerowana z herbaty lub innych źródeł termoelektrycznych, nie wystarczy do zasilania dużych systemów potrzebnych do kolonizacji kosmosu. Chociaż termogeneratory i inne źródła energii odnawialnej, takie jak panele słoneczne, wiatraki lub turbiny wodne, mogą dostarczać pewną ilość energii w warunkach kosmicznych, to jednak kosztowne i skomplikowane do zastosowania w skali potrzebnej do utrzymania i rozwijania kolonii kosmicznej – peroruje sztuczna inteligencja. – Dlatego wdrożenie kolonizacji kosmosu wymaga znacznie bardziej zaawansowanych technologii i strategii, które muszą zostać opracowane i przetestowane przez naukowców i inżynierów.

Może chociaż uda się ładować telefon herbatą z prądem? – Teoretycznie jest to możliwe, ponieważ herbatę można wykorzystać do wytworzenia niewielkiej ilości energii elektrycznej za pomocą termoelektrycznych generatorów – tłumaczy ChatGPT. – Jednakże, ilość energii wytworzonej w ten sposób jest zazwyczaj bardzo mała, co oznacza, że ​​proces ładowania telefonu byłby bardzo powolny i wymagałby wielu godzin, aby uzyskać pełne naładowanie baterii. Ponadto, konieczne byłoby zbudowanie specjalistycznego urządzenia, które składałoby się z termoelektrycznych generatorów, kubka z herbatą i specjalnego układu elektronicznego, który umożliwiłby przekazywanie energii z generatorów do telefonu. Ogólnie rzecz biorąc, z powodu niskiej wydajności, skomplikowania i kosztów takiego urządzenia, nie jest to praktyczne rozwiązanie do ładowania telefonu, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi sposobami ładowania, takimi jak ładowarki zasilane z gniazdka sieciowego lub ładowarki przenośne.

Powstaje pytanie o przyszłość. Czy herbata z prądem zaspokoi potrzeby energetyczne człowieka? Odpowiedź ChatGPT jest jasna. – Nie, herbata z prądem nie jest w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych człowieka w skali, która byłaby wystarczająca dla naszych potrzeb. Energia elektryczna, którą można uzyskać z herbaty z prądem, jest zazwyczaj bardzo mała, a ilość energii, która może być wytworzona w ten sposób, jest ograniczona przez dostępną ilość ciepła. W związku z tym herbata z prądem jest raczej kuriozalnym eksperymentem naukowym niż praktycznym źródłem energii.

– Współczesne potrzeby energetyczne człowieka są ogromne i zaspokajane są głównie przez konwencjonalne źródła energii, takie jak węgiel, gaz, ropa naftowa, a także przez odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, energia wiatru, energia wody, itp. Jednakże, ze względu na negatywny wpływ tych źródeł energii na środowisko naturalne, istnieje rosnąca potrzeba opracowania nowych, bardziej zrównoważonych źródeł energii, które będą w stanie zaspokoić nasze potrzeby energetyczne w sposób bardziej przyjazny dla środowiska – przekonuje ChatGPT.

AI pytana przez BiznesAlert.pl czyni też ważne zastrzeżenie, które publikujemy w trosce o zdrowie naszych czytelników. – Mieszanie herbaty z alkoholem nie poprawi jej dobroczynnego działania na zdrowie. Wręcz przeciwnie, dodanie alkoholu do herbaty może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, zwłaszcza jeśli jest to spożywane w nadmiernych ilościach – ostrzega ChatGPT. – Alkohol ma szkodliwy wpływ na wiele narządów naszego ciała, zwłaszcza na wątrobę, mózg, serce i układ trawienny. Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach może prowadzić do wielu chorób przewlekłych, takich jak choroby wątroby, choroby serca, cukrzyca, choroby układu nerwowego, a także zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Nie jest jednak tak źle. – Z drugiej strony, picie herbaty w umiarkowanych ilościach może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Herbaty zawierają wiele składników odżywczych, takich jak antyoksydanty, które pomagają zwalczać wolne rodniki i zapobiegają chorobom przewlekłym. Dodanie alkoholu do herbaty może zniwelować te pozytywne skutki i nawet pogorszyć nasze zdrowie. Podsumowując, mieszanie herbaty z alkoholem nie poprawi jej dobroczynnego działania na zdrowie, a wręcz przeciwnie, może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie. Zaleca się więc picie herbaty i spożywanie alkoholu oddzielnie i w umiarkowanych ilościach – radzi ChatGPT cytowany przez BiznesAlert.pl.

ChatGPT/Wojciech Jakóbik