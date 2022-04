Czy i kiedy ceny paliw w Polsce spadną? (RELACJA) Energetyka

Ceny paliw nadal pozostają wysokie i nic nie zapowiada, że diesel może spaść do cen sprzed wojny w Ukrainie. O tym, jakie są tego przyczyny i o tym jakie zmiany może przynieść ten kryzys, rozmawiali eksperci w debacie „Rynek i ceny paliw”.

W dyskusji wzięło udział trzech ekspertów, których wspólnym wnioskiem jest to, że paliwa w Polsce nie zabraknie. Każdy podkreślał jednak, że jest to moment na zwrócenie się w stronę alternatywnych źródeł energii. Uczestnicy komentowali również wysokie ceny diesla. Dwie najważniejsze składowe tej sytuacji to pandemia oraz wojna w Ukrainie. – Wzrosła w szczególności cena oleju napędowego, popularnego diesla, na który, po uspokojeniu sytuacji pandemicznej, zaczął wzrastać popyt. Za nim nie nadążała podaż. Na to dodatkowo nałożyła się wojna i obawy konsumentów, że import diesla z Rosji będzie ograniczany. Traderzy na rynkach międzynarodowych chowali paliwa w magazynach licząc, że za kilka tygodni sprzedadzą je drożej. To wpłynęło na niemal dwukrotny wzrost cen na rynkach europejskich, skutkując wzrostem cen hurtowych i jeszcze później detalicznych w Polsce – wyjaśnił dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w PKN Orlen, Karol Wolff.

O niestabilności rynku mówił Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZP. Bińkowski zwrócił uwagę na te same czynniki co Karol Wolff. Znajdujemy się w momencie usilnej walki o niezależność od surowców z Rosji, ale też w momencie wygaszania się pandemii. To ostatnie ponownie ma znaczenie w analizie obecnej i przyszłej sytuacji paliw w Polsce i na świecie. To jak będziemy funkcjonować z koronawirusem pozostaje pod znakiem zapytania. – Weźmy pod uwagę choćby pandemię. Obecnie mamy pewnego rodzaju rozluźnienie covidowe, ale nie wiemy, jak dalej będzie ono wyglądało i czy popyt na benzynę się zwiększy i większy pozostanie, czy znów nasza mobilność będzie mniejsza. Znaczenie jeśli chodzi o kształtowanie się cen i popyt mają też inne czynniki krótkoterminowe, np. dezinformacja. Wystarczy, że ktoś rzuci w eter hasło, że zaraz nam zabraknie benzyny i zaraz przed dystrybutorami stają kolejki – a za tym rosną ceny – dodał rozmówca Romana Młodkowskiego.

– Gdybyśmy przestali sprowadzać do Polski rosyjskie paliwa, to w najczarniejszym scenariuszu możemy zawsze uruchomić rezerwy strategiczne, wystarczające na blisko sto dni – powiedział Leszek Wiwała, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Jak dodał, ważne jest to, że istnieją alternatywne źródła ropy. Zaznaczył, że istnieją poza Rosją, które posiadają naft porty i na których można opierać import tego surowca.

Zachwiania na rynku paliw będą generować kolejne zmiany i mogą wzmocnić arenę odnawialnych źródeł energii. Alternatywne paliwa mogą stać się z czasem dużo bardziej atrakcyjne na wielu płaszczyznach. – Wciąż będą opłacać się panele fotowoltaiczne, mimo braku dopłat do tych instalacji. Będzie opłacać się energetyka wiatrowa – wyjaśnił Karol Wolff. – I o ile samo wytwarzanie energii elektrycznej jest łatwe do zmiany, o tyle z transportem może być trudniej – zmiany w tym sektorze wymagają zaangażowania konsumentów i ich świadomych decyzji dotyczących silników, napędów. Dlatego sądzę, że przejście na samochody napędzane alternatywnymi źródłami to będzie ewolucja – dodał. Rozmówcy zgodzili się, że jest to moment na zmiany, które będą korzystane dla konsumentów, jaki dla środowiska. – Wszyscy powinniśmy oszczędzać energię, i to nie tylko paliwa. Trzeba myśleć szerzej – przykręcić kaloryfery, wypiąć z kontaktu ładowarkę czy komputer. Nie zawsze musimy jechać samochodem, a jeśli już, to możemy zdjąć nogę z gazu. To pozwoli na oszczędności, ale też przysłuży się społeczeństwu – będzie również mniejsza emisja, przysłużymy się środowisku, ale też szybciej uzyskamy bezpieczeństwo energetyczne, które staje się coraz bardziej znaczącym tematem nie tylko w Polsce, ale i Wielkiej Brytanii, UE i na całym świecie – powiedział prezes POPiHN.

Debata „Rynek i ceny paliw” była emitowana na antenie Biznes24, gdzie można obejrzeć nagranie dyskusji. Rozmowa powstała w ramach kampanii edukacyjnej Polskiego Przemysłu Paliwowego.