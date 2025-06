Czy Tajwan zainwestuje w Polskę? Ruszają rozmowy o półprzewodnikach

W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z tajwańskimi inwestorami na temat możliwości uruchomienia w Polsce produkcji półprzewodników – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

W delegacji wezmą udział przedstawiciele polskich firm, samorządów, specjalnych stref ekonomicznych oraz ARP, PFR i PAIH.

„W przyszłym tygodniu wybieramy się na Tajwan wraz z liczną delegacją z Polski. Będzie składać się nie tylko z firm, ale także przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych, które będą rozmawiać z potencjalnymi inwestorami i potwierdzać naszą otwartość na m.in. produkcję półprzewodników” – powiedział PAP Biznes wiceminister Jaros.

Spotkanie na Tajwanie to kolejna runda po wizycie w Polsce Taiwanese Electronics and Electronics Manufacturers (TEEMA). To tajwańskie stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest czołową grupą handlową na Tajwanie,

„Po wizycie w Polsce Taiwanese Electronics and Electronics Manufacturers (TEEMA) wysłali komunikat do 3 tys. firm członkowskich, że będą inwestowali w Polsce, nie tylko w sektor półprzewodnikowy, ale również w sektor ICT. Te wspomniane 3 tys. firm odpowiada za ok. 25 proc. PKB Tajwanu” – powiedział Jaros.

MRiT chce, aby w przyszłości powstał trójkąt półprzewodnikowy: Drezno – Wrocław – Praga.

„W takim trójkącie, Wrocław byłby miejscem uzupełniającym łańcuch. Tajwan inwestuje od 20 lat w Czechach, w Dreźnie powstaje fabryka TSMC. Brakuje jedynie Polski, by powstał trójkąt półprzewodnikowy i do tego trójkąt ICT. To nasz priorytet” – powiedział Michał Jaros.

Sektor ICT to min. produkcja sprzętu komputerowego, oprogramowanie, sieci oraz urządzenia komunikacyjne.

„Podczas wizyty w Tajwanie odbędziemy również spotkania z gigantami tamtejszego przemysłu technologicznego” – dodał Jaros.

