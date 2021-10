Dane z satelitów wskazują, że w Rosji doszło do potężnego wycieku metanu Alert

Emisje metanu z Gazociągów Jamalskiego i Braterstwo. Fot. Phys.org

Prace naprawcze na gazociągu należącym do Gazpromu spowodowały w październiku potężne uwolnienie gazów cieplarnianych, co zbiegło się z dużym obłokiem metanu wykrytym przez satelitę.

Wyciek metanu w Rosji

Stężenie metanu zostało początkowo zauważone dzięki analizie danych satelitarnych dokonanej przez firmę geoanalityczną Kayrros SAS w pobliżu tłoczni gazu w regionie Niżnego Nowogrodu w zachodniej Rosji, gdzie działa Gazprom. Rosyjski gigant gazowy poinformował, że 5 października prowadził na tym terenie prace mające na celu usunięcie stwierdzonych usterek na rurociągu, podczas których doszło do odpowietrzenia części gazu. Według Kayrrosa, z gazociągu wyciekało 164 ton metanu na godzinę. Gdyby wyciek trwał godzinę w tym tempie, miałoby taki sam krótkoterminowy wpływ na klimat, jak roczna emisja około 8000 samochodów w Wielkiej Brytanii. Metan ma ponad 80-krotnie większy wpływ na ocieplenie niż dwutlenek węgla w krótkim okresie.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska postulują, aby do końca dekady ograniczyć emisje metanu o co najmniej 30 procent w stosunku do poziomów z 2020 roku. W ramach tegorocznego szczytu klimatycznego COP26 obowiązać się do tego ma ponad 30 krajów, w tym Kanada, Wielka Brytania i Meksyk. Rosja nie podjęła jeszcze zobowiązania i wezwała do zwolnienia projektów redukcji emisji spod sankcji. Powstrzymanie wycieków metanu może przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych bardziej niż prawie każdy inny pojedynczy środek. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Rosja jest drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego na świecie po USA, ale jej operacje naftowo-gazowe emitują więcej metanu niż jakikolwiek inny kraj.

Gazprom podał, że wyciek został przeprowadzony zgodnie z ustalonymi standardami, ale w oświadczeniu nie ujawnił czasu trwania uwolnienia ani ilości gazu, który został wypuszczony. – Większość gazu z odłączonego odcinka gazociągu została uratowana i wpompowana do działającego odcinka gazociągu. Niewielka część gazu, która była technologicznie niemożliwa do przechowywania, wyciekła – poinformował rosyjski koncern.

Bloomberg/Michał Perzyński