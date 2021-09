Debata Green Restart, czyli różne drogi do neutralności klimatycznej (NA ŻYWO) Energetyka

Debata Green Restart z okazji 30 lat Danfoss w Polsce

Witamy w relacji na żywo z debaty Green Restart, podczas której tematami dyskusji będą możliwe scenariusze transformacji energetycznej w Polsce. Podczas wydarzenia think tank WiseEuropa przedstawi raport, prezentujący wyniki badania Energy Efficiency First. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

– Nawet prymus inwestycji w termomodernizację i podnoszenia efektywności energetycznej, Francja, osiąga rocznie 2 procent, podczas gdy UE zakłada 3 procent. Musimy coś zmienić, uprosić zasady, bo tempo jest problemem nie tylko w Polsce – powiedział Łukasz Jaworski.

Wymiana opinii na temat Fit For 55 podczas debaty Green Restart. – Europejski Obszar Gospodarczy jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem finansów, rozwoju, świadomości. Mamy z jednej strony Bułgarię, a z drugiej Norwegię. To jest wyzwanie dla Fit For 55. Mimo wszystko ten program musi być wdrażany – powiedział prezes Wise Europa Maciej Bukowski. – W sensie celu strategia Fit For 55 jest racjonalna, pod względem sposobu dochodzenia do celu jest błędna, bo zakłada liniowy wzrost. Nic na świecie nie rozwija się liniowo – odpowiedział Andrzej Kaźmierski. – Nigdy budżet UE w perspektywie 7 lat nie był tak duży w stosunku do konkretnego sektora, czyli klimatu i energii. Warto to mądrze wykorzystać – zauważyła Marta Babicz. – Jeżeli nie skupimy się na zapewnieniu efektywności energetycznej, Fit For 55 nie dość, że będzie drogi to w ogóle będzie trudny do zrealizowania. Dlatego my wzywamy do tego, by skupić się w pierwszej kolejności na Energy Efficency First – powiedział Lars Tveen.

– Jeżeli świat wcześniej wiedziałby gdzie się znajdziemy, bylibyśmy znacznie dalej. Gdybyśmy szybciej zaczęli stosować to co mamy, nie mielibyśmy takich problemów jak mamy dziś – powiedział Lars Tveen prezes ds. rozwoju regionów w Danfoss.

– Prosumenci są doskonałym przykładem. W 2015 roku było15 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, dzisiaj mamy grubo ponad 4 GW. To proces, który jest podobny do efektywności energetycznej. To nie tylko przyłożenia styropianu do ściany. To cały system wentylacji, źródła ciepła itp. Żeby ten proces zaczął się dziać, społeczeństwo musi mieć dostęp do różnych usług i narzędzi. Obecnie widzimy efekt kuli śnieżnej, który przeraził KSE. W efektywności energetycznej musimy eksperymentować, aby potem powtórzył efekt fotowoltaiki – powiedział Andrzej Kaźmierski z ministerstwa rozwoju i technologii.

– Zanim zaczniemy mówić o wsparciu finansowym, w pierwszej kolejności powinniśmy uświadamiać ludziom znaczenie opłacalności efektywności energetycznej. To powinien być priorytet, aby budować świadomość. Stosowanie zasady efektywności „efficiency first” nie jest powszechne. To oznacza, że kierowane środki mogą nie zostać wykorzystane efektywnie. Po nauczeniu ludzi, możemy przejść do stymulacji inwestycji. Istotne jest dostrzeżenie różnorodności na rynku efektywności energetycznej. Dla jednych wystarczające będą instrumenty finansowe w postaci np. pożyczek, a w przypadku innych obszarów w przypadku głębokiej termomodernizacji budynków to może się okazać niewystarczające. Tam musi być komponent bezzwrotnej pomocy finansowej. W przypadku finansowania termomodernizacji osób o trudnej sytuacji ekonomicznej kluczowe jest zapewnienie finansowanie inwestycji – powiedział Łukasz Jaworski z ministerstwa klimatu i środowiska.

– W Polsce wciąż są miliony budynków gospodarstw domowych, które mają ogromny potencjał termomodernizacyjny. Jesteśmy na dobrej ścieżce, natomiast minie długa droga do pełnego sukcesu. W NFOŚiGW, we wsparciu ministerstwa klimatu i środowiska wciąż myślimy jak dotrzeć do ludzi z ofertą m.in. ulgi termomodernizacyjnej czy programu Czyste Powietrze. Tutaj pomocą służą nasi eksperci i doradcy na poziomie lokalnym – powiedziała Marta Babicz, dyrektorka departamentu funduszy zewnętrznych w NFOŚiGW.

– Efektywność energetyczna jest z nami od dawna. Ona cały czas ulega rozwojowi. Samorządy i przemysł cały czas kalkulują, biorąc pod uwagę koszt paliwa, koszt inwestycji, i efektywność często jest najprostszym rozwiązaniem. Do podjęcia decyzji o inwestycji w efektywność potrzebny jest bodziec, który przesunie potrzebę prowadzenia inwestycji w efektywność na wyższe miejsce w priorytetach. Politycy przez lata mówili, że ceny energii nie wzrosną. Dzisiaj, kiedy jest inna faza koniunkturalna, zaczynają nas przyzwyczajać do wyższych rachunków. Jeżeli jednak ten proces pójdzie zbyt gwałtownie, to mogą pojawić się duże problemy natury społecznej – powiedział prezes think tanku Wise Europa Maciej Bukowski.

Rozpoczyna się panel dyskusyjny.

– W naszych dyskusjach o transformacji energetycznej często zapominamy jak wielkie znaczenie ma tu kwestia zwiększenia efektywności energetycznej. W naszej analizie skupiliśmy się na trzech obszarach: po pierwsze, wykorzystanie we w sprzętach w budynkach, po drugie, ogrzewanie budynków, i po trzecie ciepło w przemyśle. Efektywność energetyczna jest 68 procent tańsza niż nowe OZE zastępujące energię z węgla. Nowe inwestycje w OZE są ważne, ale mogą napotykać na problemy pozakosztowe, np. ograniczenia sieci. Wykorzystanie efektywności energetycznej w ogrzewaniu budynków połączone z wymianą źródła ciepła na np. pompę ciepła całkowicie usuwa bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych do atmosfery – powiedział ekspert think tanku WiseEuropa Aleksander Śniegocki prezentując wyniki raportu.

– Badania potwierdzają, że właściwym kierunkiem jest skupienie się w pierwszej kolejności na zwiększeniu efektywności energetycznej przed wydatkowaniem dużych funduszy na nowe źródła energii – dodał Śniegocki.

– Naszym priorytetem jest rozwój technologii efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna jest kluczem do systemowego dojścia do neutralności klimatycznej. Te działania spotykają się z oczekiwaniami zawartymi między innymi w porozumieniu paryskim. Musimy działać szybko, w ciągu 30 lat naszej obecności zainwestowaliśmy ponad miliard euro w zakłady produkcyjne w Polsce, a sama transformacja może być również wielka szansą dla Polski, w której z dumą bierzemy udział – powiedział Kim Fausing, prezes Grupy Danfoss.

– 30 lat Danfossu w Polsce jest pięknym przykładem współpracy polsko-duńskiej. Ta współpraca rozwija się bardzo dobrze. Danfoss jest istotnym partnerem w realizacji transformacji energetycznej zarówno w wymiarze gospodarstw domowych, jak i biznesu. Firma ma ta długie doświadczenie w zabezpieczeniu efektywności energetycznej w Danii, a od 30 lat też w Polsce. Jest ona kluczowym podmiotem w walce z globalnymi zmianami klimatu zarówno w Europie, jak i na świecie – powiedział ambasador Królestwa Danii Ole Toft.

Debata Green Restart rozpoczyna się o godz. 13.30, wydarzenie otworzy wystąpienie ambasadora Królestwa Danii w Warszawie Olego Tofta. Agenda wydarzenia dostępna jest tutaj.

