Duńczycy idą na rękę Gazpromowi. Jednostki kotwiczone ze zgodą na budowę Nord Stream 2 Alert

Duńska Agencja Energii wyraziła zgodę, aby jednostki wykorzystujące kotwicę do stabilizacji zrealizowały konstrukcję Nord Stream 2 w duńskiej strefie budowy.

Piątego czerwca Gazprom wystosował wniosek do DEA o pozwolenie na wykorzystanie statków wyposażonych w kotwice. Do tej pory, zgodnie z duńską zgodą środowiskową wydaną pod koniec października 2019 roku, Gazprom był zobligowany do stosowania statków układających rury, które posiadają system Dynamicznego Pozycjonowania.

Po zejściu z budowy statków Allseas (które miały takowy system) Gazprom znalazł się w trudnym położeniu, ponieważ sam posiada tylko jeden statek spełniający wymogi Duńczyków. Drugą jednostką, która mógłby budować gazociąg jest barka Fortuna. Ten statek cumuje w porcie Mukran od końca września. Nie posiada ona jednak systemu dynamicznego pozycjonowania, a wyposażona jest w 12 kotwic stabilizujących jej prace podczas układania rur na dnie.

Zgodnie z komunikatem DEA, planowane prace ukończenia Nord Stream 2 nie będą przebiegać w miejscu, w którym istnieje zagrożenie poderwania zatopionej broni chemicznej.

O potencjalnym wykorzystaniu barki Fortuna BiznesAlert.pl pisał w styczniu 2020 roku.

Duńska Agencja Energii/Mariusz Marszałkowski