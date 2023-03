Obajtek: Bardziej od “naruszeń praw człowieka” interesują nas międzynarodowe ratingi Alert

W rozmowie z Pulsem Biznesu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odniósł się do objęcia koncernu trzyletnią obserwacją przez norweski Rządowy Globalny Fundusz Emerytalny (NBIM) przez podejrzenia o naruszenie wolności słowa w związku z przejęciem Polska Press. Powiedział on, że dla niego “liczą się przede wszystkim międzynarodowe ratingi, w których uzyskujemy coraz wyższą ocenę”.

Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik.

Daniel Obajtek o Polska Press i wolności słowa

PKN Orlen zakupił grupę wydawniczą Polska Press prawie dwa lata temu. Posiada ona 600 serwisów internetowych w swoim portfolio. W związku z tym Daniel Obajtek został zapytany o to, czy Orlen zareaguje na decyzję norweskiego banku inwestycyjnego o umieszczeniu firmy na liście obserwacyjnej w związku z ryzykiem „naruszeń praw człowieka” po przejęciu wydawnictwa. – Ta lista nie jest dla nas problemem. Przypominam, że norweskie fundusze głosowały za fuzją z Lotosem i nie były przeciwne fuzji z PGNiG. Nie łamiemy żadnych standardów wolności słowa. Sprawa ma charakter wizerunkowy, ale dla mnie liczą się przede wszystkim międzynarodowe ratingi, w których uzyskujemy coraz wyższą ocenę. Oznacza to rosnące zaufanie do koncernu i przekłada się na odpowiednią liczbę partnerów chętnych do wspólnych przedsięwzięć. Jednocześnie firmy z sektora oil & gas zawsze są obciążone kwestiami wizerunkowymi, związanymi choćby z aktywnością organizacji ekologicznych. Jesteśmy przyzwyczajeni – odpowiedział prezes Orlenu.

22 lutego 2023 roku norweski fundusz inwestycyjny opublikował informację, że obejmie PKN Orlen obserwacją w obawie o naruszenie praw człowieka. – Rekomendacja ta opiera się na przejęciu przez Orlen wydawcy gazet Polska Press i jego implikacjach dla wolności prasy, a tym samym wolności słowa w Polsce – czytamy w komunikacie Rady Etyki Funduszu.

23 lutego 2023 roku portal BiznesAlert.pl poprosił PKN Orlen o komentarz w tej sprawie. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Puls Biznesu/Michał Perzyński