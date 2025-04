Do kin wchodzi film Marisza Pilisa „21:37” o odchodzeniu papieża Jana Pawła II w 20. rocznicę Jego śmierci

Do kin wchodzi film „21.37” w reżyserii Mariusza Pilisa. To produkcja przygotowana na 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. „21.37” – jak zapowiadają twórcy – jest filmem o nas. Premiera odbyła się w poniedziałek w Krakowie. Patronat honorowy nad „21:37” objęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Film od środy można będzie zobaczyć w ponad 300 kinach.

„Czujemy, że stało się coś, co nas przerasta – pisali dziennikarze w 2005 r. „W Polsce dzieją się rzeczy szczególne. Jeszcze dobrze nie wiemy co, ale w naszym życiu pojawia się nowa jakość” – dodawali obserwatorzy. Tak 20 lat temu wyglądała nasza rzeczywistość. Ucichła wrzawa, kłótnie, w tym czasie spadła nawet przestępczość…

Świat się zatrzymał

„Wspominanie dobrych chwil sprawia, że jesteśmy lepsi” – podkreślił podczas krakowskiej premiery filmu „21.37” jego reżyser Mariusz Pilis, dziennikarz, reportażysta, producent, scenarzysta, wiceprezes SDP.

„21.37” to opowieść o nieprawdopodobnych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce po śmierci Jana Pawła II. „To, czego doświadczyliśmy po 2 kwietnia 2005 roku, było wielkie, niepowtarzalne i mistyczne – przypomniał producent i dystrybutor Przemysław Wręźlewicz z Rafael Film.

„Już przed pracą nad filmem wiedzieliśmy, że taki obraz musi powstać. Chcemy wszystkim przypomnieć to, jak wielką rolę św. Jan Paweł II odegrał naszym życiu. To właśnie chcemy pokazać widzom na wielkim ekranie; pragniemy przypomnieć o tym, że kochaliśmy św. Jana Pawła II i on kochał nas. To właśnie uświadomiliśmy sobie gremialnie wtedy, kiedy odszedł” – zaznaczył Wręźlewicz.

Kim wtedy byliśmy?

„21.37” to film, który na zawsze zapisuje w historii tamte wydarzenia, film, po którym trudno nie zadać pytań: Kim był dla nas był człowiek, którego odejście potrafiło zatrzymać nasz świat i przenieść nas na wiele dni w inny wymiar? Kim my byliśmy wtedy i co się z nami stało po 20 latach? Między innymi takie pytania stawiają realizatorzy „21:37”.

Premiera filmu odbyła się 1 kwietnia w Krakowie. Produkcja będzie wyświatlana w ponad 300 polskich kinach. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest patronem honorowym „21:37”, zorganizuje specjalny pokaz filmu oraz spotkanie z jego twórcami.

opr. hub/ X/ 21:37/ Tysol.pl/ SDP