Donald Trump zarażony koronawirusem. Ceny ropy na giełdach spadają Alert

Trump architektem Porozumienia Naftowego ? fot. BI

Donald Trump poinformował na Twitterze, że wraz z żoną zostali zarażeni koronawirusem. Rynki ropy zareagowały na tę wiadomość gwałtownym spadkiem.

Ropa tanieje

Cena ropy Brent spadła o prawie trzy procent do 39,75 dolarów za baryłkę. Koszt WTI zmniejszył się o 2,92 procent do 37,59 dolarów za baryłkę. Ropa w USA może spaść w tym tygodniu o ponad pięć procent, podczas gdy Brent o ponad cztery procent. Jest to drugi tydzień zmniejszania się cen obu gatunków ropy.

Reuters/Mariusz Marszałkowski