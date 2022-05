Drożdż: Trzeba dążyć do rewizji założeń Fit For 55 Energetyka

Ceny energii są wyniiem sytuacji geopolitycznej, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Trzeba dążyć do rewizji założeń Fit For 55 – powiedział wiceprezes Enei Operator Wojciech Drożdż podczas konferencji impact’22 w Poznaniu.

Wojciech Drożdż na impact’22

Infrastruktura energetyczna jest niezbędna, by sprawnie zachodziły wszystkie procesy w państwie. Ceny energii są wynikiem sytuacji geopolitycznej, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Trzeba dążyć do rewizji założeń Fit For 55. Kiedy nasycimy rynek OZE i będziemy rozwijać sieci, do tego dodamy magazyny, bloki gazowe 200 MW, to docelowo zapobiegniemy wykluczeniu energetycznemu gospodarstw domowych – powiedział Wojciech Drożdż.

