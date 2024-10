Prezydent Duda oczekuje szybkiego podpisania umowy na czołgi K2

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie zawarta umowa, której efektem będzie umiejscowienie produkcji czołgów K2 w Polsce – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas briefingu w Korei Południowej.

Duda w piątek, w ostatnim dniu swojej wizyty w Korei Południowej, odwiedził zakłady produkcyjne Rotem Hyundai, gdzie produkowane są czołgi K2 – także te dla Polski. Prezydent rozmawiał także z prezesem firmy Lee Yong – bae.

Prezydent wyraził nadzieję na podpisanie w najbliższym czasie umowy z firmą Hyundai, której skutkiem byłaby produkcja czołgów K2 w Polsce.

– Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, dosłownie w ciągu najbliższych tygodni zostanie zawarta fundamentalnie ważna umowa, której efektem będzie rzeczywista polonizacja czołgów K2, to znaczy umiejscowienie ich produkcji w Polsce. To jest to, o czym mówiliśmy od samego początku – mówił prezydent.

Duda dodał, że taka możliwość jest efektem bardzo długo prowadzonych negocjacji między Koreą a Ministerstwem Obrony Narodowej.

– Mamy nadzieję, że te czołgi będą niedługo produkowane dla nas, u nas i miejmy nadzieję, że także będzie to na przyszłości oferta dla innych krajów. Byłoby to dla nas bardzo ważne gdybyśmy mogli te zdolności produkcyjne i technologię ściągnąć do nas – dodał prezydent Duda.

Produkcję K2 w Polsce zapowiedział już w czerwcu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, Polska aspiruje, by być centrum serwisowym dla sprzętu koreańskiego zakupionego na potrzeby nasze i innych państw – dodał.

W lipcu 2022 roku, ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na południowokoreańskie uzbrojenie dla polskiego wojska; chodziło o lekkie samoloty bojowe FA-50, czołgi K2 i samobieżne armatohaubice K9.

Zamówienie na czołgi K2 podzielono na dwa etapy. W pierwszym Polska miała kupić 180 wozów, drugi etap to ponad 800 czołgów w standardzie K2PL i uruchomienie w 2026 roku produkcji w Polsce. Czołgi dostarczone w pierwszej fazie też miały zostać doprowadzone do standardu K2PL.

