Duda: o ile mi wiadomo, w Polsce nie było przygotowań do wizyty wiceprezydenta USA

Prezydent Andrzej Duda przyznał, że możliwe jest podjęcie w ostatniej chwili na najwyższych szczeblach w Stanach Zjednoczonych decyzji o wizycie na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, ale – o ile mu wiadomo – do tej pory w Polsce nie było przygotowań do wizyty wiceprezydenta USA.

TVP World, powołując się na źródło w polskim rządzie podała, że wiceprezydent USA ma przyjechać do Polski 27 stycznia i wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Prezydent Duda, pytany na konferencji prasowej w Davos, o światowych przywódców, którzy mają pojawić się na uroczystości podkreślił, że to Muzeum Auschwitz jest gospodarzem wydarzenia i to jego władze zapraszają gości. Jednocześnie podkreślił, że wraz z małżonką oraz innymi przedstawicielami polskich władz będą takimi samymi de facto gośćmi tych uroczystości, jak inni zaproszeni przywódcy.

Prezydent przyznał jednak, że możliwym jest, iż decyzje dotyczące wizyty przedstawiciela USA zostaną podjęte na najwyższych szczeblach w Stanach Zjednoczonych, nawet w ostatniej chwili. Zaznaczył także, że przyjazd prezydenta czy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski czy do jakiegokolwiek kraju, to z reguły jest wydarzenie obwarowane wcześniejszymi, długotrwałymi przygotowaniami, których – zgodnie z jego wiedzą – do tej pory w Polsce nie było.

– O ile mi wiadomo, żadnych takich przygotowań jak do tej pory w Polsce nie było, a przynajmniej do mojego wyjazdu do Davos, czyli do poniedziałku – powiedział.

Główna ceremonia związana z 80. rocznicą wyzwolenia obozu, z udziałem prezydenta Dudy z małżonką, odbędzie się w poniedziałek o godz. 16 w namiocie ustawionym nad bramą do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Muzeum szacuje, że w uroczystości weźmie udział około 3 tysięcy osób. Wsłuchają się oni w głos Ocalałych, których – jak podało Muzeum Auschwitz – obecnych będzie około 50.

Udział potwierdziły już delegacje państwowe: Albanii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Mołdawii, Monako, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. armii I frontu ukraińskiego.

