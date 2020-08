Duda: Polska potrzebuje Baltic Pipe, rozbudowy gazoportu i inwestycji w ochronę klimatu Energetyka

Orędzie Andrzeja Dudy. Źródło: KPRP

Z okazji zaprzysiężenia na drugą kadencję, prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie do Zgromadzenia Narodowego. Poruszył on tam kwestię bezpieczeństwa energetycznego.

Orędzie Andrzeja Dudy

– Nasze bezpieczeństwo energetyczne umacnia rozbudowa międzynarodowej i krajowej infrastruktury zapewniającej dostawy gazu ziemnego. To budowa gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic Pipe do Polski. To rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i planowana budowa gazoportu pływającego, który stanie w Gdańsku – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich – takich, jak Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego. Konieczne są inwestycje i nakłady na budowę dróg i linii kolejowych w całej Polsce – mówił prezydent.

– Ale potrzebne są też inwestycje lokalne. W każdej części Polski, w każdym województwie, w każdym powiecie, w każdej gminie. Poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Modernizacji Szkół, rozbudowę szpitali powiatowych, poprzez dotacje na zbiorniki retencyjne oraz na rozwój zielonej energii, ochronę klimatu, czystej wody i powietrza. Aby nadal podnosić w naszym kraju jakość życia Polska musi się rozwijać. Będę w tym zakresie działał! Będę nad tym czuwał! – zapewnił Duda.

