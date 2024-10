Duńska firma dostarczy systemy generatorów na metanol dla nowej holownicy Svitzer

Duńska firma Nordhavn Power Solutions podpisała umowę na dostarczenie dwóch systemów generatorów na metanol dla nowej holownicy Svitzer, która będzie operować w trybie hybrydowym. Rozwiązanie to łączy akumulatory z systemem generatorów na metanol, co ma na celu emisję zerową w określonych warunkach eksploatacyjnych. Umożliwia to także dłuższe misje, gdy pojemność akumulatorów jest niewystarczająca.

Nowa holownica, budowana w tureckim stoczni Uzmar Shipyards, ma być dostarczona w pierwszej połowie 2026 roku. „Możliwość wniesienia wkładu w nową hybrydową koncepcję Svitzer z naszymi systemami generatorów na metanol to dla nas duży krok naprzód. Jesteśmy dumni, że nasza technologia odgrywa centralną rolę w dążeniu do bardziej ekologicznych operacji, co motywuje nas do dalszej pracy w tym kierunku,” powiedział Jørk Rudolph, dyrektor ds. strategii Nordhavn Power Solutions.

Svitzer wyraził zadowolenie z tego rozwiązania, które wspiera ich długoterminowe cele redukcji emisji CO₂ i dążenie do neutralności węglowej do 2040 roku. „Dzięki rozwiązaniu generatora na metanol od Nordhavn możemy zapewnić zrównoważoną eksploatację statku, nawet w wymagających warunkach, gdzie zasięg, jaki oferują akumulatory, mógłby być ograniczeniem,” powiedział Thomas Bangslund, kierownik innowacji w Svitzer.

Nordhavn Power Solutions wcześniej dostarczał zaawansowane systemy generatorów na metanol dla różnych projektów, w tym trzy takie systemy dla dwóch nowych statków serwisowych Esvagt. Svitzer niedawno podpisał również umowę z tureckim stocznią Uzmar Shipbuilding na budowę pierwszej na świecie holownicy elektrycznej zasilanej metanolem, zaprojektowanej we współpracy z architektem morskich Robertem Allanem. Holownica o długości 34,9 metra będzie wyposażona w akumulator o pojemności 6 MWh, wspierany przez silniki dual-fuel na metanol jako zapasowe źródło energii.

Offshore energy / Mateusz Gibała