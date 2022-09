Serwis eFaktura padł ofiarą podwójnego ataku hakerskiego Alert

Rządowy serwis eFaktura.gov został zhakowany – podaje portal Niebezpiecznik. Sprawcami były prawdopodobnie dwie niezależne grupy hakerskie. Póki sytuacja nie zostanie opanowana, lepiej być ostrożnym przy używaniu rzeczonego serwisu.

Haker. Źródło: freepik

Podwójny atak hakerów na serwis eFaktura

Serwis eFaktura, padł ofiarą dwóch niezależnych grup hakerskich. Pierwszy atak wiązał się z przejęciem konta jednego z pracowników. Tym samym hakerzy zyskali możliwość publikowania materiałów na stronie, co zostało z kolei wykorzystane do rozpowszechniania linków do stron pornograficznych i randkowych. Data pierwszego wpisu na przejętym koncie to czerwiec 2021 roku. Może to oznaczać, że działalność hakerów na portalu eFaktura trwa już ponad rok. Z drugiej strony data wpisu mogła zostać celowo przez nich podmieniona.

Druga grupa hakerów dokonała ataku w zemście

Kolejny atak nastąpił 14 września ze strony indonezyjskich hakerów, którzy zablokowali stronę i umieścili na niej swoisty manifest, wyjaśniający przyczyny ataku. Chodzi o zemstę za Bjorkę, innego hakera z Indonezji, który upublicznił rządowe dane swojego państwa. Azjatycki Haker miał na swoim twitterowym profilu wpisaną lokalizację Warszawa, co prawdopodobnie miało stanowić swoistą przykrywkę dla jego tożsamości w internecie. Jednak dla grupy hakerskiej, która zaatakowała serwis eFaktura, widocznie nie zrobiło to żadnej różnicy, przez co dokonali swojej zemsty właśnie na polskiej rządowej stronie.

Niebezpiecznik/Szymon Borowski